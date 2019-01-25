Евровидение-2019: кто стали ведущими грандиозного шоу в Израиле

В четверку ведущих Евровидения-2019 попали такие звезды Израиля: супермодель и ведущая Бар Рафаэли (Bar Refaeli) и продюсер и ведущий Эрез Таль (Erez Tal). Пока они будут вести самый конкурс в прямых трансляциях, с участниками в грин-руме будут общаться другие ведущие: сценарист и шоумен Асси Азар (Assi Azar) и телеведущая и блогер Люси Аюб (Lucy Ayoub). О списке ведущих стало известно 25 января на сайте пресс-службы Евровидения в Израиле.

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Ведущие конкурса Евровидение-2019 в Тель-Авиве, Израиль / Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019

Полгода назад СМИ сообщали, что предложение ведения Евровидения-2019 давали известной актрисе с украинскими корнями Галь Гадом (звезда "Чудо-женщины"), однако та отказалась.

Стоит добавить, что последний раз конкурс Евровидение проводился в Израиле 20 лет назад. Тогда же на сцене работало трое ведущих: две женщины и мужчина, которые стали первыми в истории конкурса по количеству ведущих. В 2017-м году во время Евровидения в Киеве также впервые вело трое мужчин, а в следующем году в Лиссабоне – четверо женщин.

Когда и где состоится Евровидение-2019?Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy".