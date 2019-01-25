Евровидение-2019: кто стали ведущими грандиозного шоу в Израиле

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Евровидение-2019: ведущие конкурса
Евровидение-2019: ведущие конкурса / totallympics.com

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2019 объявили ведущих конкурса. В этом году их будет четверо и они будут вести событие в Тель-Авиве, Израиль, в полуфиналах и финале конкурса.

В четверку ведущих Евровидения-2019 попали такие звезды Израиля: супермодель и ведущая Бар Рафаэли (Bar Refaeli) и продюсер и ведущий Эрез Таль (Erez Tal). Пока они будут вести самый конкурс в прямых трансляциях, с участниками в грин-руме будут общаться другие ведущие: сценарист и шоумен Асси Азар (Assi Azar) и телеведущая и блогер Люси Аюб (Lucy Ayoub). О списке ведущих стало известно 25 января на сайте пресс-службы Евровидения в Израиле.

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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Евровидение Новости Израиля
Источник: Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019
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