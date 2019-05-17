Евровидение-2019: Мадонна представила новую песню, с которой выступит в финале

Американская исполнительница Мадонна станет почетной звездной гостьей Евровидения-2019. Следовательно, накануне выступления на финале конкурса звезда представила свою новую композицию под названием Future, записанную совместно с рэп-исполнителем Quavo.

Новый хит войдет в музыкальный альбом Madame X, выход которого запланирован на 14 июня этого года. Пластинка будет состоять из 15 треков. Месяцем ранее Мадонна выпустила сингл и клип на песню Medellin, анонсировав выход нового альбома.

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Madonna, Quavo – Future: смотреть видео онлайн

Вероятно, именно с этой песней Мадонна выйдет на главную сцену Евровидения в Тель-Авиве уже завтра во время финала конкурса. Эпатажный костюм с повязкой на лице появлялся в Instagram-заметках артистки, когда та готовилась к Евровидению на репетициях.

Стоит добавить, что переговоры с Мадонной относительно ее участия в песенном конкурсе были под угрозой. Ведь звезда хотела исполнить новую песню, посвященную политике США, однако организаторы Евровидения просили избежать этого сингла в ее программе. Через некоторое время официальный представитель Мадонны сообщил, что она все же выступит на конкурсе в Израиле, а цена ее выступления составит 1 миллион долларов. Все расходы на себя решил взять канадско-израилский миллиардер Сильван Адамс. В Тель-Авив Мадонна прибыла за несколько дней до шоу в сопровождении группы из 160 человек.

Что известно о Евровидении-2019?Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле состоялись 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. Сейчас уже известны имена всех 26 финалистов и порядок их выступлений. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Украина в этом году не будет принимать участие в конкурсе из-за скандала, который возник после победы певицы MARUV в Национальном отборе.