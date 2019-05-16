Как выступил фаворит Евровидения-2019 – нидерландец Дункан Лоуренс: видео

28 Читати новину українською
Евровидение 2019 Нидерланды - Дункан Лоуренс: видео выступления
Евровидение-2019 – нидерландец Дункан Лоурен / www.gettyimages.com

В четверг, 16 мая, в израильском Тель-Авиве отгремел второй полуфинал Евровидения-2019. 18 талантливых вокалистов вышли на сцену, чтобы побороться за место в финале шоу. Среди претендентов – фаворит конкурса Дункан Лоуренс из Нидерландов, которому букмекеры пророчат победу.

Перед стартом Евровидения-2019 в СМИ появились тревожные новости: Дункану Лоуренсу грозила дисквалификация. Все потому, что артист исполнял конкурсную песню еще в 2017 году, что противоречит правилам конкурса. В сети было видео с выступления нидерландца, на котором слышно трек "Arcade".

Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала

Однако такой инцидент не повлиял на участие Дункана Лоуренса на Евровидении-2019. По предположениям журналистов, певцу разрешили представлять страну с треком "Arcade" только потому, что архивный ролик имел менее 500 просмотров до скандала, поэтому не повлиял на успешность песни.

Уже во втором полуфинале шоу, который состоялся 16 мая, Дункан Лоуренс вышел на сцену с чувственной композицией, покорившей сердца миллионов меломанов. Артист отказался от грандиозной постановки, сорвав овации в зале.

Евровидение-2019: второй полуфинал смотреть онлайн – выступление Дункана Лоуренса

 

blog_ava
"Джон Уик 3": сюжет и трейлер боевика с Киану Ривзом и зажигательной Холли Берри
сегодня
2112
Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Нидерланды
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение 2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песнях
сегодня 20:08 Евровидение 2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 748
Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
сегодня 15:40 Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
720
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня 15:11 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
1856
Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
сегодня 14:28 Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
Юлія Гілей 241
От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
сегодня 12:59 От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
Юлія Михайлова 329
Новости
Больше новостей
Залиште відгук