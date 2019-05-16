Как выступил фаворит Евровидения-2019 – нидерландец Дункан Лоуренс: видео

В четверг, 16 мая, в израильском Тель-Авиве отгремел второй полуфинал Евровидения-2019. 18 талантливых вокалистов вышли на сцену, чтобы побороться за место в финале шоу. Среди претендентов – фаворит конкурса Дункан Лоуренс из Нидерландов, которому букмекеры пророчат победу.

Перед стартом Евровидения-2019 в СМИ появились тревожные новости: Дункану Лоуренсу грозила дисквалификация. Все потому, что артист исполнял конкурсную песню еще в 2017 году, что противоречит правилам конкурса. В сети было видео с выступления нидерландца, на котором слышно трек "Arcade".

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Однако такой инцидент не повлиял на участие Дункана Лоуренса на Евровидении-2019. По предположениям журналистов, певцу разрешили представлять страну с треком "Arcade" только потому, что архивный ролик имел менее 500 просмотров до скандала, поэтому не повлиял на успешность песни.

Уже во втором полуфинале шоу, который состоялся 16 мая, Дункан Лоуренс вышел на сцену с чувственной композицией, покорившей сердца миллионов меломанов. Артист отказался от грандиозной постановки, сорвав овации в зале.

Евровидение-2019: второй полуфинал смотреть онлайн – выступление Дункана Лоуренса