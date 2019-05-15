Евровидение-2019: видео выступлений и фото всех участников первого полуфинала

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Евровидение 2019 первый полуфинал - видео выступлений и фото участников 14.05.2019
Евровидение 2019: видео выступлений и фото всех участников первого полуфинала / Коллаж: LifeStyle 24

Первый полуфинал Евровидения-2019 состоялся во вторник, 14 мая, в 22:00 в прямом эфире. В первом полуфинале выступили 17 стран-конкурсантов, 10 из них попали в финал.

14 мая в первом полуфинале Евровидения-2019 свои номера показали 17 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал попали десять исполнителей: Греция: Katerine Duska – Better Love; Беларусь: Zena – Like It; Сербия: Nevena Božović – Kruna; Кипр: Tamta – Replay; Эстония: Victor Crone – Storm; Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend; Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity; Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra; Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na; Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi. Другая десятка финалистов определится по итогам второго полуфинала.

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За место в финале со своими песнями и номерами попытались побороться представители таких стран: Словения, Беларусь, Черногория, Кипр, Сербия, Польша, Венгрия, Чехия, Финляндия, Эстония, Португалия, Исландия, Грузия, Австралия, Сан-Марино, Греция, Бельгия. 

Яркие фото выступлений всех участников первого полуфинала

Представниця Кіпру Євробачення-2019
Представительница Кипра Tamta / Getty Images

Євробачення-2019 Чорногорія
Представители Черногории D-moll / Getty Images

Євробачення-2019 Фінляндія
Представитель Финляндии Darude feat. Sebastian Rejman / Getty Images

Євробачення-2019 Польща
Представительница Польши Tulia / Getty Images

Єробачення-2019 Словенія
Представители СловенииZala Kralj & Gašper Šantl / Getty Images

Євробачення-2019
Представитель Чехии Lake Malawi / Getty Images

Євробачення-2019 представник Угорщини
Представитель Венгрии Joci Pápai / Getty Images

Євробачення-2019 представни Білорусі
Представительница Беларуси Zena / Getty Images

Євробачення-2019
Представительница Сербии Nevena Božović / Getty Images

Євробачення-2019 Бельгія
Представитель Бельгии Eliot Vassamillet / Getty Images

Євробачення-2019 Грузія
Представитель ГрузииOto Nemsadze/ Getty Images

Євробачення-2019 представниця Австралії
Представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке / Getty Images

Євробачення-2019 представник Ісландії
Представитель ИсландииHatari / Getty Images

Євробачення-2019 Естонія
Представитель Эстонии/ Getty Images

Євробачення-2019 Португалія
Представитель Португалии Conan Osíris / Getty Images

Євробачення-2019 Греція
Представительница Греции Katerine Duska / Getty Images

Євробачення-2019 Сан-Марино
Представитель Сан-Марино / Getty Images

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Каждый исполнитель поражал зрителя своим пением и грандиозным номером, чтобы за незначительный промежуток времени запомниться всем. LifeStyle 24 собрал для вас выступления каждого из участников Евровидения-2019.

Видео выступлений участников Евровидения-2019 в первом полуфинале

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tamta (Кипр)  – Replay:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: D-moll (Черногория) – Heaven:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Darude feat. Sebastian Rejman (Финляндия) – Look Away:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tulia (Польша) – Pali się:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словения) – Sebi:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Lake Malawi (Чехия) – Friend of a Friend:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Joci Pápai (Венгрия) – Az én apám:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zena (Беларусь) – Like It:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Nevena Božović (Сербия) – Kruna:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Eliot Vassamillet (Бельгия) – Wake Up:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Oto Nemsadze (Грузия) – Sul Tsin Iare:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Kate Miller-Heidke (Австралия) – Zero Gravity:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Hatari (Исландия) – Hatrið mun sigra:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Victor Crone (Эстония) – Storm:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Conan Osíris (Португалия) – Telemóveis:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Katerine Duska (Греция) – Better Love:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na:

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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2019 Новости Израиля
Источник: LifeStyle 24
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