Евровидение-2019 под угрозой срыва: обстрелы в Израиле могут повлиять на шоу

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Евровидение-2019 под угрозой срыва
Евровидение-2019 под угрозой срыва / www.newstalk.com

Из-за обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной вокальный конкурс Евровидение-2019 оказался под угрозой срыва. Организаторы решили прокомментировать ситуацию, которая распространилась во всех западных СМИ.

Как известно, в мае 2019 года израильский Тель-Авив должен стать меккой для европейских музыкантов и их поклонников, ведь в столице отгремит популярное шоу Евровидение-2019. Однако светское событие могут перенести в другой город, опасаются в израильских СМИ.

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Причиной этому стало обострение конфликта с Палестиной. На днях глава Белого дома Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Такое решение президента США разрушило и без того хрупкое перемирие. Поэтому между Израилем и Палестиной вспыхнул очередной военный конфликт с применением ракет. Одна из них упала в 17 километрах от места проведения Евровидения-2019.

Вследствие обострения ситуации в СМИ заговорили о возможном переносе конкурса в другой город или же страну, ведь организаторы не смогут обеспечить должную безопасность всем участникам шоу и зрителям. Такие предположения прокомментировали в Европейском вещательном союзе, сообщает The Jerusalem post.

Охрана и безопасность всегда имеют первоочередное значение для нас. Мы продолжаем работать над обеспечением благополучия всех, кто готовится к Евровидению в мае и участвует в шоу. Будем внимательно следить за ситуацией в Израиле, которая сложилась. Только война или крупномасштабная военная операция станет помехой проведению конкурса,
– объяснили они.

Сейчас в Израиле продолжается подготовка к проведению Евровидения-2019. В сети уже появились первые фото главной сцены конкурса.

Євробачення-2019
Евровидение-2019 / eurovision.tv

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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Новости LifeStyle Новости Израиля
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