Евровидение 2019: появились имена жюри Национального отбора в Украине

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Известны имена членов жюри Национального отбора конкурса "Евровидение 2019"
Известны имена членов жюри Национального отбора конкурса "Евровидение 2019" / www.gettyimages.com

В сети появились подробности относительно состава членов жюри Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2019", который состоится в Израиле.

Так, с 9 февраля оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на конкурсе в Израиле, будут победительница "Евровидения 2016" Джамала, Андрей Хлывнюк и продюсер Евгений Филатов.

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Так, состав жюри не изменился и остался таким же, как в прошлом году.

Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силен в своем направлении. Они отлично дополняют друг друга. Их оценки и разница взглядов на лучшую песню создают поле для жарких дискуссий. Кто знает, может быть в этом году нас ждет нечто новое, и наши члены жюри окажутся едины в выборе победителя,
– отметила Наталья Франчук, руководитель Национального отбора на Евровидение, пишет СТБ.

Кроме того, прием заявок от артистов и музыкальных коллективов, которые стремятся представить Украину на "Евровидение 2019" уже завершен. Победители Всеукраинского предварительного отбора будут объявлены не позднее 20 января.

Заметим, два полуфинала состоятся 9 и 16 февраля, финал Нацотбора пройдет 23 февраля.


Хлывнюк, Джамала и Филатов на Национальном отборе "Евровидения 2018"

Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс Евровидение-2018 прошел в португальском Лиссабоне. По итогам финала победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, который представлял Украину, занял 17 место.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры Евровидение Евровидение 2019
Источник: Lifestyle
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