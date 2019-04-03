Евровидение-2019: объявлен порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах шоу

В середине мая в Тель-Авиве прогремит грандиозный песенное шоу – Евровидение-2019. Сейчас организаторы завершают последние приготовления к конкурсу, а в сети опубликовали порядок выступлений участников из 35 стран.

По правилам песенного конкурса Евровидение, перед определением победителя шоу организаторы проводят два полуфинала. В 2019 году они состоятся 14 и 16 мая. Путем голосования до окончательного этапа конкурса из 35 стран-участниц пройдут только 20.

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Но пока организаторы работают над созданием эффектного шоу с учетом большого количества деталей, на официальной странице Евровидения-2019 опубликовали порядок выступлений участников.

Первый полуфинал Евровидения-2019: порядок выступлений

1. Кипр

2. Черногория

3. Финляндия

4. Польша

5. Словения

6. Чехия

7. Венгрия

8. Беларусь

9. Сербия

10. Бельгия

11. Грузия

12. Австралия

13. Исландия

14. Эстония

15. Португалия

16. Греция

17. Сан-Марино

Второй полуфинал Евровидения-2019: порядок выступлений

1. Армения

2. Ирландия

3. Молдова

4. Швейцария

5. Латвия

6. Румыния

7. Дания

8. Швеция

9. Австрия

10. Хорватия

11. Мальта

12. Литва

13. Россия

14. Албания

15. Норвегия

16. Нидерланды

17. Северная Македония

18. Азербайджан



Евровидение-2019: порядок выступлений стран-участниц / Instagram / @eurovision.ua

Финал Евровидения-2019 состоится 18 мая. Кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция. Также Израиль автоматически пройдет в финал шоу из-за победы Нетты Барзилай на Евровидении-2018. Порядок выступлений организаторы определят путем жеребьевки накануне финала. Украина отказалась от участия в Евровидении-2019.