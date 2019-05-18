Евровидение-2019: представители Нидерландов, Италии и Австралии получили профнаграду

Представители Нидерландов, Италии и Австралии получили профессиональную награду для участников песенного конкурса Евровидение – премия Марселя Безансона.

Об этом стало известно во время прямой трансляции песенного конкурса.

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Премия награждается в трех категориях: "приз прессы", определяемую по голосованию аккредитованных на конкурсе представителей СМИ, получил представитель Нидерландов Duncan Laurence, выступивший с песней Arcade.

"Художественный приз", которым награждают за самые высокие артистические достижения за голосованием комментаторов, получила певица из Австралии Kate Miller-Heidke, а в третьей категории "приз композиторов" (назначается жюри из композиторов песен-участниц за интересную композицию) наградили певца Mahmood, который представляет Италию.

Смотрите видео: награждение участников Евровидения-2019 премией Марселя Безансона