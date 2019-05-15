Евровидение-2019: результаты голосования первого полуфинала

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Израиле, в Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоялся 14 мая, второй состоится 16 мая, а финал, где определится победитель Евровидения, – 18 мая. Сейчас стало известно о результатах голосования первого полуфинала Евровидения.

14 мая прошел первый полуфинал Евровидения–2019, свои номера показала первая часть участников. 6 стран-участников попали в финал автоматически – страна-хозяин Израиль, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

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Первый полуфинал Евровидения-2019 состоялся во вторник, 14 мая, в 22:00 в прямом эфире. В первом полуфинале выступили 17 конкурсантов, 10 из них попали в финал.

Общие результаты первого полуфинала также формировались по результатам голосования жюри и зрителей. Голосовали только те страны, которые принимали участие в первом полуфинале.

Евровидение-2019 первый полуфинал: результаты голосования

1. Греция: Katerine Duska – Better Love

2. Беларусь: Zena – Like It

3. Сербия: Nevena Božović – Kruna

4. Кипр: Tamta – Replay

5. Эстония: Victor Crone – Storm

6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

7. Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

8. Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra

9. Сан Марино: Serhat – Say Na Na Na

10. Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

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Видео выступлений участников Евровидения-2019 в первом полуфинале

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tamta (Кипр) – Replay:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: D-moll (Черногория) – Heaven:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Darude feat. Sebastian Rejman (Финляндия) – Look Away:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tulia (Польша) – Pali się:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словения) – Sebi:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Lake Malawi (Чехия) – Friend of a Friend:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Joci Pápai (Венгрия) – Az én apám:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zena (Беларусь) – Like It:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Nevena Božović (Сербия) – Kruna:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Eliot Vassamillet (Бельгия) – Wake Up:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Oto Nemsadze (Грузия) – Sul Tsin Iare:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Kate Miller-Heidke (Австралия) – Zero Gravity:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Hatari (Исландия) – Hatrið mun sigra:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Victor Crone (Эстония) – Storm:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Conan Osíris (Португалія) – Telemóveis:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Katerine Duska (Греція) – Better Love:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na:

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