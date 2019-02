Сергей Лазарев официально подтвердил участие в Евровидении-2019 от России

Известный российский исполнитель Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Музыкальное событие состоится в Тель-Авиве, Израиль, однако с какой песней исполнитель поедет представлять страну – пока неизвестно.

Об участии Сергея Лазарева в конкурсе Евровидение-2019 в Израиле стало известно сегодня, 8 февраля. Об этом российский артист, который в свое время не признавал Крым российским и находился в Киеве во время событий Евромайдана, сообщил в своем Instagram.

"Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае", – говорится в посте Сергея Лазарева, на котором изображен портрет исполнителя с логотипом песенного конкурса и надписью "Sergey's Back", что в переводе означает "Возвращение Сергея". Информацию об утверждении кандидатуры Сергея Лазарева также подтвердил представитель официального вещателя конкурса – Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) для РИА Новости.



Сергей Лазарев поедет на Евровидение-2019 от России / Instagram / @lazarevsergey

В интервью для "России 24" Сергей Лазарев 7 февраля поделился, что очень доволен, что ему снова предоставили возможность отправиться на Евровидение и пообещал, что в Израиле зрители увидят "совершенно другого Сергея Лазарева". Какую песню исполнит Лазарев на Евровидении и кто будет готовить его номер – нет никакой информации, но Сергей Лазарев подтвердил, что композиция будет написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором.

Что известно об участии Сергея Лазарева в "Евровидении" в прошлых годах?

Стоит добавить, что российский артист уже принимал участие в конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One. Тогда же он занял третье место после украинской певицы Джамалы и австралийки Дами Им. Тогда же он получил 491 балл от стран-участниц конкурса.

Про вторую попытку Сергея Лазарева в международном конкурсе российские СМИ заговорили еще в середине января 2019 года, но информацию тогда так никто и не подтвердил. Как отмечало российское издание Super, в графике артиста все было расписано до конца апреля, однако в мае у него не было запланировано ни одного концерта.

Когда и где пройдет Евровидение-2019?Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy".