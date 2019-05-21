Евровидение-2019: Сергей Лазарев остро прокомментировал результаты голосования

Представитель России на Евровидении-2019 Сергей Лазарев не прекращает комментировать финал вокального конкурса. В сети артист опубликовал очередное сообщение, в котором показал свое отношение к результатам голосования.

Как известно, 18 мая в Тель-Авиве прошел финал вокального конкурса Евровидение-2019. По результатам голосования судей и зрителей, победу в шоу получил нидерландец Дункан Лоренс. А вот Россия, которую представлял певец Сергей Лазарев, заняла третье место.

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Ознакомившись с результатами голосования, артист в Instagram-Stories показал свое недовольство относительно выставленных баллов от Грузии. Нацжури страны оценили выступление представителя России, как худшее, отдав ему 26 место в своем рейтинге.

Все члены жюри Грузии поставили мое выступление на последнее 26 место! Вы серьезно? Информация о голосовании судей уже доступна,

– не сдерживая своего возмущения, написал Сергей Лазарев и добавил имена жюри.

Уже на своей странице в Instagram артист разместил совсем другое сообщение, в котором решил поблагодарить всех, кто за него голосовал и показать свои достижения на Евровидении. При этом Сергей Лазарев отметил, что его конкурсная песня "Scream" находится в топ-чартах в 19 странах мира, а клип набрал более 10 миллионов просмотров.

Зрители 11 стран поставили это выступление на 1 место (по 12 баллов), 3 страны – на 2 место (дали по 10 баллов), 5 стран – на 3 место (по 8 баллов). В сумме от зрителей всех стран мы получили 244 балла. Большое спасибо! К сожалению, некоторые члены жюри из 17 стран считали, что это выступление оценивается в 0 баллов! Например, все члены жюри Грузии поставили его на последнее 26 место. Количество баллов от жюри других стран – 125. Спасибо,

– написал Сергей Лазарев.

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После шквала критики пользователей сети, российский певец поспешил объяснить свое заявление. По словам Сергея Лазарева, он написал просто статистику, чтобы она была наглядной, а 3 место на Евровидении-2019 считает победой.

"Стоит внести ясность в сообщение, потому что оно оказалось не очевидным для всех. Я не отрицаю результаты, и более того, счастлив за свое призовое 3 место, я только написал статистику голосования зрителей и жюри, статистику просмотров и чартов, чтобы было нагляднее. А как к ней относиться – выбор ваш! более того, я считаю, что в условиях сложной конкуренции и прекрасных песен на конкурсе, 3 место – это огромная победа! И я счастлив!" – заявил Сергей Лазарев.

Смотрите видео выступления Сергея Лазарева в финале Евровидения-2019:

Ранее Сергей Лазарев заявил, что видит предвзятость в голосовании на Евровидении-2019. Поэтому он "не знает, что нужно такого сделать, чтобы России ставили нормальные баллы". В то же время певец заявил, что не подвел свою страну.