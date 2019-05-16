Сергей Лазарев на Евровидении-2019: чем отличилось выступление участника России – видео

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Сергей Лазарев на Евровидении 2019 - видео выступления участника России
Сергей Лазарев на Евровидении-2019 / www.gettyimages.in

Российский исполнитель Сергей Лазарев уже во второй раз в своей карьере выступил на главной сцене Евровидения, чтобы представить собственную страну. Он исполнил лирический сингл под названием Scream и сорвал большие овации в зале.

Сергей Лазарев впервые презентовал трек для Евровидения-2019 еще в начале февраля, а ровно через месяц представил официальный видеоклип. Сразу после новости о его участии в нынешнем музыкальном конкурсе в Тель-Авиве ставки на него от букмекеров достигли самых высоких отметок. В течение нескольких месяцев он удерживался на 2 позиции и лишь в последние дни его место в рейтинге "прыгало" с 2 до 4 и 5 ступеней.

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Пока же Сергей Лазарев исполнил эффектную постановку к песне Scream на сцене "Евровидения", которая показалась довольно похожей к выступлению украинской исполнительницы Ани Лорак на Евровидении в 2008 году. Во время его выступления он танцевал между стеклянных конструкций с голограммами, которые обтекали водой и создавали илизию нескольких людей на сцене.

Сергей Лазарев – Scream на Евровидении-2019: смотреть видео онлайн

 

 

 

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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Новости России Евровидение Сергей Лазарев Новости Израиля
Источник: LifeStyle 24
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