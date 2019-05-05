Евровидение 2019: состоялись первые репетиции участников – видео

На песенном конкурсе Евровидение-2019 уже состоялись первые репетиции представителей Кипра, Черногории, Чехии, Венгрии, Финляндии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Евровидения-2019. Репетиция состоялась на сцене Expo Tel Aviv.

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Добавим, что после первых репетиций с угрозами относительно Евровидения-2019 выступила террористическая организация "Исламский джихад". Там пообещали не допустить проведения в Тель-Авиве международного песенного конкурса.

Евровидение-2019 пройдет в израильском Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. А финал конкурса, где определится победитель Евровидения, пройдет 18 мая.

Репетиции участников Евровидения-2019: смотрите видео

Что касается Украины, то впервые с 2003 года Украина не будет принимать участия в международном шоу. Все потому, что победительница Нацотбора MARUV и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не пришли к согласию при подписании контракта. Немало разногласий возникало из-за запланированных выступлений артистки в России и прав на ее песню. В конце концов в НОТУ решили передать право представлять Украину на Евровидении-2019 другим финалистам. Однако артисты отказались занять место MARUV. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.

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Когда же певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) победила в Нацотборе, букмекеры пророчили Украине четвертое место, но после отказа участия в Евровидении она исчезла из рейтинговой таблицы. Теперь первое место пророчат Нидерландам, второе место России, а третье – Швейцарии. В первой десятке букмекерских прогнозов также разместились представители стран Италии, Швеции, Исландии, Кипра, Мальты, Греции и Норвегии.