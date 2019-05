Евровидение-2019: что известно обо всех исполнителях и их песнях

Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая, а финал, где определится победитель Евровидения, – 18 мая. Украина в нынешнем песенном конкурсе не участвует.

Уже все страны-участницы выбрали своих представителей на Евровидение-2019. До конкурса в Тель-Авиве осталось меньше месяца.

Список участников Евровидения-2019 всех стран

В первом полуфинале Евровидения-2019 выступят 17 стран-участниц:

Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi

Белорусь: Зена – Like it

Черногория: D mol – Heaven

Кипр: Tamta – Replay

Сербия: Невена Божович – Kruna

Польша: Tulia – Fire of Love (Pali się)

Венгрия: Йоци Папаи – Az én apám

Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

Финляндия: Даруде и Себастьян Рейман – Look Away

Естония: Виктор Крон – Storm

Португалия: Конан Осирис – Telemoveis

Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra

Грузия: Отар Немсадзе – Sul tsin iare

Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – Zero Gravity

Сан-Марино: Серхат – Say Na Na Na

Греция: Кэтрин Дуска – Better Love

Бельгия: Элиот – Wake up

Словения: Зал Краль и Гашпер Шантл – Sebi

Zala Kralj & Gašper Šantl – новый словенский дуэт, который объединился в 2017-м году. До встречи оба артиста были сосредоточены на развитии своей карьеры на музыкальной сцене Словении.

Беларусь: Зена – Like it

Зина Куприянович родилась 17 сентября 2002 года в Минске. Будучи молодой артисткой, певица получила множество наград, среди которых – первое место на детском конкурсе "Славянский базар" в Витебске 2014 года. В 2016 году Зена была голосом Моаны, главной героини в русской версии одноименного фильма Disney.

Черногория: D mol – Heaven

D mol – молодая черногорская вокальная группа из шести человек, которая сформировалась в частной музыкальной школе Daniel Alibabic. Наставником группы является Alibabic – бывший участник коллектива "No Name", а также представитель Черногории на Евровидении-2005 в Киеве.

Кипр: Tamta – Replay

Tamta родилась и выросла в Грузии. Она переехала в Грецию в возрасте 22 лет и приняла участие в телешоу "Греческий идол", заняв второе место. В настоящее время является одной из самых успешных и влиятельных исполнительниц в греческой поп-музыкальной индустрии, а также считается одной из лучших вокалисток Греции.

Сербия: Невена Божович – Kruna

Невена Божович будет представлять Сербию после победы в Нацотборе. Это не первый опыт участия в конкурсе – Невена заняла третье место на детском Евровидении-2007 и была участницей группы My 3, которая представляла Сербию на Евровидении-2013.

Польша: Tulia – Fire of Love (Pali się)

Все началось в октябре 2017 года, когда Depeche Mode опубликовали на своей официальной фан-странице интересную фолк-версию одного из своих главных хитов Enjoy the Silence, созданную четырьмя уникальными и талантливыми девушками из Щецина. Сегодня Tulia являются представительницами Польши на Евровидении-2019.

Венгрия: Йоци Папайи – Az én apám

Музыка всегда звучала в семье Йоци Папайи, поскольку его отец был руководителем Большого цыганского оркестра. В 4 года он выбрал тот же путь, что и Папайи-старший, когда впервые взял в руки гитару – инструмент, с которым с тех пор не расстается.

Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

Lake Malawi – инди-поп-группа, основанная в 2013 году Альбертом Черны. Сначала Lake Malawi собирались реализоваться за пределами Чехии и весь репертуар группы был англоязычным. Группа уже знакома украинской публике, так как их приглашали выступать на украинском Нацотборе.

Финляндия: Даруде и Себастьян Рейман – Look Away

Даруде является одним из самых успешных финских артистов современной эпохи. В разгар трансового бума начала 2000-х годов Даруде, он же Вилле Виртанен, создал сингл "Песчаная буря". Этот трек стал одним из самых продаваемых танцевальных синглов в истории электронной танцевальной музыки.

Эстония: Виктор Крон – Storm

Виктор Крон родился в 1992 году в Швеции. Он вырос в музыкальной семье, его бабушка была певицей, а дедушка – скрипачом, но только когда родители купили ему первую гитару в возрасте 12 лет, он стал заниматься музыкой. В 14 лет начал петь и писать собственные песни, а когда ему было 18, получил возможность поехать в Соединенные Штаты, чтобы сочинять музыку в Теннесси, Нью-Йорке и в культовой студии Capitol Records в Лос-Анджелесе.

Португалия: Конан Осирис – Telemoveis

Конан Осирис – псевдоним 30-летнего Тиаго Миранды. Он родился в Лиссабоне 5 января, в тот же день, что и Хаяо Миядзаки – режиссер анимационного фильма "Конан – мальчик из будущего", которым вдохновился Тиаго. Вторая половина его псевдонима, Осирис, происходит от символа возрождения и воскрешения в египетской мифологии.

Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra

Коллектив Hatari позиционирует себя как "антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ" и с гордостью представляет Исландию на Евровидении-2019.

Грузия: Отар Немсадзе – Sul tsin iare

Отар Немсадзе родился 18 июня 1989 года в городе Гори, расположенном в восточной части Грузии. В возрасте трех лет мама начала учить его пению, и, как видим, весьма успешно. В 2013-м году Отар участвовал в шоу "Голос страны" в команде Святослава Вакарчука.

Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – Zero Gravity

Кейт Миллер-Хейдке – певица и автор песен, которая путешествует по мирам современной эстрады, фолка и оперы. Она выпустила четыре студийных альбома в Австралии, достигнув мультиплатинового статуса. Ее последний альбом O Vertigo дебютировал под номером четыре в австралийских чартах альбомов, побил рекорды австралийского краудфандинга и был номинирован на премию ARIA.

Сан-Марино: Серхат – Say Na Na Na

В этом году Серхат второй раз будет представлять Сан-Марино на Евровидении. Он является опытным певцом, автором песен, музыкальным продюсером, а также продюсером телевизионных шоу. Однако по образованию он стоматолог.

Греция: Кэтрин Дуска – Better Love

Кэтрин Дуска – греко-канадская певица и автор песен, которая сейчас проживает в Афинах. Ее известный дебютный альбом Embodiment был выпущен в 2016 году Minos EMI/Universal Records, а в 2018 году ее сингл Fire Away был выбран для официальной телевизионной рекламной кампании на канадском телевидении.

Бельгия: Элиот – Wake up

Элиот будет представлять свою страну на 64-м конкурсе Евровидения в Тель-Авиве. Его песня Wake Up была написана Пьером Дюмулиным. Пьер приложил руку к City Lights – меланхоличной поп-балладе в исполнении Бланш, которая заняла четвертое место на конкурсе Евровидение-2017.

Во втором полуфинале Евровидения-2019 выступят 10 стран-участниц:

Австрия: Paenda – Limits

Армения: Srbuk – My love

Латвия: Carousel – That Night

Румыния: Ester Peony – On a Sunday

Албания: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

Северная Македония: Тамара Тодевска – Let me love you

Мальта: Michela Pace – Chameleon

Нидерланды: Duncan Laurence – Arcade

Россия: Сергій Лазарев – Scream

Хорватия: Roko Blažević – The Dream

Австрия: Paenda – Limits

Певица и мультиинструменталистка Паенда (Габриэла Горн) сделала себе имя на сцене со сложным электро-попом. Девушка сама пишет музыку и слова, а также занимается продюсированием своего продукта.

Армения: Srbuk – My love

Армянская певица Србуи Саргсян больше известна по сценическому имени Srbuk. В 2010-м году девушка заняла второе место армянского шоу "Х-Фактор", А в прошлом году участвовала в украинском шоу "Голос страны", где заняла четвертое место.

Латвия: Carousel – That Night

Группа Carousel состоит из Sabine Žuga и Maris Vasilevsky. Они работают вместе с 2015-го года и выступают в стиле инди-поп.

Румыния: Ester Peony – On a Sunday

Эстер Пиони (настоящее имя Alexandra Creţu) – румынская певица и автор песен. Ее страсть к музыке появилась в детстве, когда она жила с семьей в Монреале, Канада. Популярной девушка стала в 2014-м году благодаря исполнению каверов на известные треки.

Албания: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

36-ти летняя Йонида Маличи известна тем, что изображает Джульету в албанской музыкальной версии "Ромео и Джульетты" вместе с Alban Skënderaj. Йонида выступит на Евровидении с песней об эмигрантах, которые покинули свою родную землю для поиска счастья на чужбине.

Северная Македония: Тамара Тодевска – Let me love you

Тамара Тодевска уже выступала на сцене Евровидение от своей страны в составе трио в 2008-м году, но на этот раз она будет выступать сольно. Ее сестра Тиана Дапчевич тоже покоряла сцену Евровидения. Это было в 2014-м году в Копенгагене, и Тамара тогда стала бэк-вокалисткой своей сестры.

Мальта: Michela Pace – Chameleon

Победительница мальтийского талант-шоу The X Factor, семнадцатилетняя Микела Пач, учится в школе-консерватории для девушек в Виктории. На проекте ее тренером был Keith Debono, который сотрудничает с Ira Losco, представлявшей Мальту на песенном конкурсе в 2002-м и 2016-м годах.

Нидерланды: Duncan Laurence – Arcade

Дункан Лоренс (настоящее имя – Duncan de Moor) – 24-летний нидерландский певец, музыкант, продюсер, который окончил рок-академию в Тильбурге, на востоке Нидерландов. В 2014-м году Дункан участвовал в The Voice of Holland под своим настоящим именем. Он смог дойти до полуфинала со своей наставницей IIse DeLange, которая в составе группы The Common Linnets заняла второе место на Евровидении-2014.

Россия: Сергей Лазарев – Scream

Сергей Лазарев уже принимал участие в Евровидении в 2016-м году с песней You Are the Only One. Тогда он занял третье место.

Хорватия: Roko Blažević – The Dream

Роко Блажевич уже успел попасть в скандал "с плагиатом". Его сценический образ напоминает выступление на Евровидении-2008 азербаджанского дуэта Эльнура Гусейнова и Самира Джавадзаде. Композиция "Мечта" была написана Жаком Ходеком, представителем Хорватии на Евровидении в 2017-м году, со стихами Чарли Мейсона. The Dream исполняется на английском и хорватском языках.

