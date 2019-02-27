Украина не будет участвовать в Евровидении-2019

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия нашей страны в Евровидении-2019. Предварительно участвовать в Евровидении, которое состоится в Израиле отказались MARUV, группа Freedom Jazz и KAZKA.

Об этом сообщили на сайте НОТУ.

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После победы MARUV на национальном отборе, в сети резко распространилась критика относительно ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины. Поэтому НОТУ не подписала соглашения относительно ее участия в главном песенном конкурсе.



MARUV не едет на Евровидение-2019 от Украины

Ранее член правления НОТУ Александра Кольцова в эфире "Громадського" заявляла, что представителем Украины на Евровидении-2019 "может быть никто".

По информации сайта НОТУ, альтернативным способом определения представителя от Украины на Евровидение-2019 правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора.

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Поэтому телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье место по результатам Национального отбора. Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.

Учитывая ситуацию, которая сложилась и следуя закону про Общественное вещание, Украина решила отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Общественный вещатель предлагает создать общественный диалог в формате форумов, ток-шоу или обсуждений с участием ведущих экспертов для формулирования позиции украинского общества относительно этой проблемы.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?

После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос: подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей Общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и у нее запланированы концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве. Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Певица обнародовала условия договора НОТУ, где выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров соглашение все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.

После этого в украинском шоу-бизнесе встал вопрос, кто же отправится на главный конкурс Евровидение в Израиле в мае этого года. Де-юре, отправиться на Евровидение в Тель-Авив должен был женский музыкальный коллектив Freedom-Jazz, поскольку они получили второе место во время подсчета голосов судей и зрителей. Однако коллектив отказался от участия. После этого в НОТУ сообщили, что обратятся к группе KAZKA, а если ничего и сними не получится, то одним из вариантов может быть отсутствие Украины на конкурсе Евровидение-2019.

Напомним, что последний раз Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе в 2015 году. В то время Национальная телекомпания Украины, в двусторонней договоренности с Европейским вещательным союзом, приняла решение отказаться от участия, так как Украине было не до конкурса.



