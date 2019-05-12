Евровидение-2019: в Израиле стартовал песенный конкурс

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Евровидение-2019: в Израиле стартовал песенный конкурс
Евровидение-2019: в Израиле стартовал песенный конкурс / Фото из социальных сетей

В этом году песенный конкурс Евровидение-2019, который проходит в Тель-Авиве, официально начался. 64 конкурс продлится до 18 мая.

Известно, что участие в конкурсе берет 41 страна. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. А финал конкурса, где определится победитель Евровидения, пройдет 18 мая.

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Напомним, что Украина не будет участвовать в Евровидении-2019. По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики в отношении ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НОТУ решила не подписывать соглашение с MARUV. Сама артистка заявила, что не запланированные выступления в России стали причиной для этого.

Впоследствии представители НОТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.

Прямую трансляцию церемонии открытия можно посмотреть здесь.

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Теги: LifeStyle Евровидение Евровидение 2019 Новости Израиля
Источник: 24 канал
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