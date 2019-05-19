Дункан Лоуренс победил на Евровидении-2019: фото и видео выступления

Победителем Евровидения-2019 стал участник от Нидерландов Дункан Лоуренс – с песней Arcade. По результатам голосования жюри и телезрителей певец получил 492 балла.

В финале Евровидения-2019 в израильском Тель-Авиве 18 мая победил участник от Нидерландов – Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Представитель Нидерландов на Евровидении-2019 сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей. Певец набрал 492 баллов от жюри и зрителей и одержал победу на песенном конкурсе. Певец набрал 492 балла от жюри и зрителей и одержал победу на песенном конкурсе. После объявления результатов песенного конкурса, по традиции победитель исполнил свою песню Arcade еще раз.

Читайте также: Евровидение-2019: результаты голосования финала

Дункан Лоуренс з піснею Arcade: дивіться виступ переможця Євробачення-2019

Финал Евровидения-2019 состоялся в Тель-Авиве 18 мая. В финале за первенство соревновались 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 12 и 14 мая. Украина в этом году участие в конкурсе не принимала – все из-за громкого скандала с певицей MARUV.

Из первого полуфинала в финал попали: Кипр, Словения, Чехия, Беларусь, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Греция и Сан-Марино. По результатам голосования второго полуфинала в финал попали конкурсанты из Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты. Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Израиль попал сразу в финал как страна-хозяин. Представителем Израиля стал певец Kobi Marimi с песней Home, он выступил под номером 14.

К слову, накануне финала Евровидения-2019 букмекеры прогнозировали, что победу одержит Дункан Лоренс из Нидерландов, второе место пророчили Кейт Миллер-Хейдке из Австралии, а третье – Джону Лундвику из Швеции. Стоит добавить, что в прошлом году на Евровидении победила Нетта Барзилай из Израиля с песней TOY. Поэтому нынешнее шоу состоялось в Израиле впервые за последние 20 лет, ведь в последний раз страна принимала у себя конкурс в 1979 и 1999 годах.