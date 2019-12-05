Евровидение-2020: в Нидерландах объявили о старте продаж билетов

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Евровидение-2020: цена билетов в Нидерландах / eurovision.tv

Организаторы Международного песенного конкурса Евровидение-2020 сообщили о старте продаж билетов, которые можно будет купить уже с 12 декабря на официальном сайте.

Известно, что организаторы Евровидения-2020 будут продавать билеты на конкурс в Роттердаме в три этапа: часть будет выставлена ​​на продажу в декабре, часть – в конце январе, и еще часть – в середине марта 2020 года. Даты продажи будут объявлять на сайте события. С каждым последующей продажей билеты будут дорожать на 5 евро, сообщают представители Евровидение-2020.

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В частности, поехать фанаты Евровидение смогут не только на полуфиналы и финал конкурса, но и на репетиции (Family Show) и генеральный прогон (Jary show). Организаторы добавляют, что один человек может заказать себе только 4 билета, в случае большего количества заказ будет отменен.

Цены на билеты Евровидение-2020

Полуфиналы (12 и 14 мая):

Репетиции – от 18,5 до 58,5 евро;

Генеральный прогон полуфинала – от 28,5 до 68,5 евро;

Полуфиналы – от 68,5 до 158,5 евро.

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Финал (16 мая):

Репетиция – от 48,5 до 98,5 евро;

Генеральный прогон – от 58,5 до 108,5 евро;

Финал – от 88,5 до 248,5 евро.

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Стоит добавить, что приобрести билеты на песенный конкурс в Нидерландах можно будет только на официальных сайтах-партнерах, которые будут указаны на сайте Евровидения.

Что известно о Евровидении-2020?
Международный музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Даты проведения конкурса в Нидерландах – 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Национальный отбор Евровидение в Украине состоится 8, 15 и 22 февраля 2020 года. Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 16 октября по 25 декабря 2019 года.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Евровидение 2020 Евровидение Нидерланды Музыка
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