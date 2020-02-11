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Комментатором Евровидения 2020 станет блогерша-трансгендер

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Никки де Джагер будет комментировать онлайн-трансляцию Евровидения 2020 / businessinsider.sg

Комментатором онлайн-трансляции Евровидения 2020 в Нидерландах в мае станет популярная бьюти-блоггер Никки де Джагер, известная под псевдонимом Nikkie Tutorials. 25-летняя блогерша является трансгендером.

Nikkie Tutorials рассказала, что давно мечтала принять участие в Евровидении, и теперь она очень счастлива, что фортуна наконец-то ей улыбнулась. Организаторы конкурса обратились за помощью к блогерше в конце 2019 года.

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Никки де Джагер представит закулисный ютуб-сериал, который будет записан вместе с артистами-участниками Евровидения. Она также будет докладывать с красной дорожки во время церемонии открытия песенного конкурса и выступит во всех трех прямых эфирах шоу в мае 2020 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We’re SO excited to announce that @NikkieTutorials will be the online host for #ESC2020. . The popular Dutch beauty vlogger will appear on each of the 3️⃣ #Eurovision live shows and present a special YouTube series with this year’s participating artists in Rotterdam . “From the moment @itsduncanlaurence won in Tel Aviv, I had only one wish: to be involved in this Dutch edition of the Eurovision Song Contest. When I was approached for this at the end of last year, I was so extremely honored. I am really looking forward to immersing myself completely in this unique festival for two weeks” - NikkieTutorials. . Tap the link in our bio to learn more. . #OpenUp

Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Добавим, что пока неизвестно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе в 2020 году. Второй полуфинал украинского Нацотбора на Евровидение состоится 15 февраля.

За право представлять Украину на Евровидении 2020 будут соревноваться MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Трое из них попадут в финал Нацотбора.

Первый полуфинал Нацотбора выиграли KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. В финале они встретятся на сцене с победителями второго полуфинала.

Финал Нацотбора состоится 22 февраля.

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение 2020 Евровидение Музыка
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