Комментатором Евровидения 2020 станет блогерша-трансгендер

Комментатором онлайн-трансляции Евровидения 2020 в Нидерландах в мае станет популярная бьюти-блоггер Никки де Джагер, известная под псевдонимом Nikkie Tutorials. 25-летняя блогерша является трансгендером.

Nikkie Tutorials рассказала, что давно мечтала принять участие в Евровидении, и теперь она очень счастлива, что фортуна наконец-то ей улыбнулась. Организаторы конкурса обратились за помощью к блогерше в конце 2019 года.

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Никки де Джагер представит закулисный ютуб-сериал, который будет записан вместе с артистами-участниками Евровидения. Она также будет докладывать с красной дорожки во время церемонии открытия песенного конкурса и выступит во всех трех прямых эфирах шоу в мае 2020 года.

Добавим, что пока неизвестно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе в 2020 году. Второй полуфинал украинского Нацотбора на Евровидение состоится 15 февраля.

За право представлять Украину на Евровидении 2020 будут соревноваться MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Трое из них попадут в финал Нацотбора.

Первый полуфинал Нацотбора выиграли KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. В финале они встретятся на сцене с победителями второго полуфинала.

Финал Нацотбора состоится 22 февраля.