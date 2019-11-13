Евровидение-2020: какие страны официально подтвердили участие в песенном конкурсе

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Дункан Лоренс принес победу Нидерландам в Евровидении-2019
Дункан Лоренс принес победу Нидерландам в Евровидении-2019 / Instagram / @eurovision

Официально стало известно, что в песенном конкурсе Евровидение в 2020 году, который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, примут участие представители 41 страны.

Какие страны подтвердили участие в Евровидении-2020?

Об этом организаторы сообщили на официальной странице Евровидения в инстаграме. В песенном конкурсе подтвердили представители Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии , Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании.

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Евровидение-2020: даты проведения

Евровидение-2020, которое пройдет под лозунгом Open Up! (В переводе на русский девиз означает "откройся"), состоится в Роттердаме, Нидерланды. Даты проведения конкурса: 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал).

Сейчас известны первые участники на Евровидение-2020 в Нидерландах: Испанию представит певец Блас Канто, а Бельгию – группа Hooverphonic.

Добавим, что 35 стран примут участие в двух полуфиналах конкурса, а в финал пройдут представители только 20 стран. Они и артисты из стран Большой пятерки (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании) и от Нидерландов выступят в Гранд-финале.

В Украине Национальный отбор на Евровидение состоится 8, 15 и 22 февраля 2020.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости культуры Евровидение 2020 Евровидение LifeStyle
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