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Евровидение-2020: организаторы отменили ряд мероприятий накануне конкурса

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Проведение масштабного музыкального конкурса Евровидение-2020 оказалось под угрозой из-за вспышки коронавируса. Несмотря на то, что окончательная судьба мероприятия будет известна только 5-6 апреля, организаторы уже отменили ряд запланированных событий накануне.

В этом году гостей Евровидения-2020 примають Нидерланды. Правительство страны не на шутку взволновано ситуацией в мире и держит руку на пульсе последних событий. Несмотря на то, что судьба конкурса будет оставаться под вопросом ориентировочно до 6 апреля, организаторы решили отказаться от запланированных событий накануне.

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Традиционно каждый из участников представил собственную визитку, которую зрители могли увидеть перед появлением исполнителя на сцене. В этом году певцы будут исполнять композиции без видеовизитки.

Кроме того, мэр города Роттердам Ахмед Абуталеб обнародовал решение об отмене ежегодного концерта участников Евровидения-2020: "В целом подготовка идет по плану. Сцену начнут строить 5-6 апреля".

Напомним, что Европейский вещательный союз внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и готов в случае необходимости принять все необходимые меры для охраны здоровья и безопасности. Пока организаторы не разглашают никаких вероятных сценариев и форматов.

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Автор: Марина Джура
Теги: Евровидение Евровидение 2020 LifeStyle
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