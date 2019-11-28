Евровидение-2020: организаторы представили символический логотип конкурса

Представители песенного конкурса Евровидение-2020 постепенно готовятся к шоу. И пока до грандиозного финала остается 6 месяцев, в сети презентовали официальный логотип шоу.

Как известно, организацией 65-го песенного конкурса Евровидение занимаются Нидерланды. Именно эта страна победила на шоу в 2019 году и готова принимать гостей из 41 государства. Сейчас организаторы презентовали лозунг шоу – Open Up, что в переводе означает "Открывай", и символический логотип.

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Интересно, что символ Евровидения-2020 разработали на основе трех предыдущих. Авторы логотипа из компании Frans Schupp приняли во внимание разработки 1970, 1976 и 1986 годов, когда конкурс проводился в Нидерландах. Символически они изобразили рисунок круглым и соединили флаги всех стран-участниц шоу.



Логотипы Евровидения в разные годы / Пресс-служба

На логотипе виднеется и украинская символика – сине-желтый флаг. Флаги на новом логотипе конкурса появляются в порядке присоединения государств к шоу.

"Этот дизайн соответствует требованиям нидерландского формата: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Логотип воспроизводит историю шоу. Мы очень довольны результатом работы команды Евровидения-2020, которая прекрасно организует празднование 65-й годовщины конкурса", – прокомментировал Сиэт Беккер, исполнительный продюсер песенного конкурса Евровидение-2020.

Смотрите новый логотип Евровидения-2020: видеопрезентация

Что известно о Евровидении-2020

В мае 2019 года представители европейских стран соревновались за первенство в песенном конкурсе Евровидение. По результатам голосования экспертов и зрителей, победу одержал Дункан Лоренс из Нидерландов. Покорить весь мир ему удалось благодаря чувственному треку Arcade.

Поэтому Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах. Организаторы сразу определились с местом проведения грандиозного шоу – Роттердамом. На конкурсе, который имеет бешеную популярность в мире, выступят представители Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании. В то же время Венгрия отказалась от участия в Евровидении, не предоставив никаких объяснений. По данным западных СМИ, причиной стали гомофобные заявления, которые каждый раз появляются на местных телеканалах.

По традиции, конкурс будет состоять из двух этапов. Сначала в странах пройдут национальные отборы, которые и помогут определить имена конкурсантов. Впоследствии 12 и 14 мая 2020 года участники из 35 стран поборются за место в финале. Только 20 вокалистов, а также 5 представителей стран-учредителей (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании) и Нидерландов выступят в гранд-финале. Имя победителя мир узнает 16 мая.