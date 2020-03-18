Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса

Ежегодный песенный конкурс Евровидение, который состоится 12 мая в Роттердаме, организаторы решили перенести из-за угрозы распространения коронавируса. Международный 65-й песенный конкурс перенесли на 2021 год.

Заявление об отмене Евровидения опубликовали на официальном сайте. Организаторы отметили, что в течение нескольких недель искали альтернативные варианты, чтобы провести песенный конкурс, однако в связи с пандемией коронавируса решили отказаться от конкурса.

К теме Евровидение-2020: организаторы отменили ряд мероприятий накануне конкурса

Европейский союз радиовещания (EBU) принял решение не продолжать событие в прямом эфире, как было запланировано ранее. Здоровье участников, персонала, поклонников и посетителей важнее всего.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Ранее сообщалось, что конкурс Евровидение-2020 все же состоится, но в пустом зале в прямом эфире или каждый из представителей вокалистов выступит в своей стране по видеосвязи.

Мы очень гордимся тем, что песенный конкурс "Евровидение" ежегодно объединяет аудиторию, и мы, как миллионы вас по всему миру, чрезвычайно скорбим, что он не состоится в мае,

– отмечается в сообщении.

По словам Шула Рейксмана – главы голландского общественного вещания, такое решение было неизбежным, учитывая обстоятельства, которые сейчас влияют на всю Европу вследствие коронавируса, и все мероприятия, которые сейчас должны принять правительства. Это большое разочарование для голландской аудитории, ведь в течение последних месяцев группа людей упорно работала над песенным конкурсом.

В Нидерландах, где должен состояться конкурс Евровидение-2020, по состоянию на 18 марта зафиксирован 1 705 случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев – 43.

Проведение Евровидения было довольно рискованным решением, поскольку там собираются десятки тысяч людей, а из-за массового скопления людей была бы большая угроза еще больше распространить коронавирус. Кроме того, под угрозой заражения были бы и сами организаторы конкурса и их рабочие, представители стран и их делегации.

Заметим, что в мире различные государства пытаются изолироваться, чтобы предотвратить распространение болезни на собственной территории. По состоянию на 18 марта 2020 года в мире зарегистрированы 200 126 подтвержденных случаев заражения, из них 7 989 – завершились летально. Выздоровели уже более 82 тысяч человек. В Украине подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 2 – летальных случая.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 Канал