24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Евровидение-2020 переносить не будут, несмотря на пандемию коронавируса: согласны ли вы с этим

- Читати новину українською

Ежегодный песенный конкурс Евровидение, который состоится 12 мая в Роттердаме, организаторы решили не переносить даже из-за угрозы распространения коронавируса. Международный 65-й песенный конкурс состоится 12 мая в Роттердаме.

Ранее сообщалось, что, вероятно, конкурс Евровидение все же состоится, но в пустом зале в прямом эфире, или каждый из представителей-вокалистов выступит в своей стране по видеосвязи.

Важно Евровидению-2020 быть: коронавирус эпидемия не повлияет на проведение конкурса, – СМИ

Впрочем уже сегодня на официальной странице Евровидения в инстаграме появилось сообщение, в котором отмечается, что песенный конкурс пройдет в обычном режиме без изменений.

Заметим, что в Нидерландах, где состоится Евровидение, по состоянию на 10 марта зафиксирован 321 случай заражения коронавирусом, смертельных случаев нет.

Проведение Евровидения является довольно рискованным решением, поскольку там собираются десятки тысяч людей, а из-за массового скопления людей есть большая угроза еще больше распространить коронавирус.

Заметим, что в мире различные государства пытаются изолироваться, чтобы предотвратить распространение болезни на собственной территории. По состоянию на 9 марта 2020 года в мире зарегистрировано 119 132 подтвержденных случая заражения, из них 4 284 – завершились летально. Выздоровели уже 65 766 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.

 

 

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
Автор: Юлия Турелык
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Опрос 24 LifeStyle Нидерланды Евровидение 2020 Евровидение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 16:12 Лунный календарь стрижек на март: полезные советы
Квітослава Туз
сегодня 14:55 Том Хэнкс: тайны личной жизни и карьеры легенды Голливуда
Юлія Михайлова
сегодня 13:11 Тренды весны 2020: что мы будем одевать в этом сезоне
Квітослава Туз
сегодня 12:59 Лучшие фильмы с Томом Хэнксом, которые можно пересматривать вечно
Юлія Михайлова
сегодня 11:50 7 жутких фильмов о эпидемии и вирусах
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук