Евровидение-2020 переносить не будут, несмотря на пандемию коронавируса: согласны ли вы с этим

Ежегодный песенный конкурс Евровидение, который состоится 12 мая в Роттердаме, организаторы решили не переносить даже из-за угрозы распространения коронавируса. Международный 65-й песенный конкурс состоится 12 мая в Роттердаме.

Ранее сообщалось, что, вероятно, конкурс Евровидение все же состоится, но в пустом зале в прямом эфире, или каждый из представителей-вокалистов выступит в своей стране по видеосвязи.

Важно Евровидению-2020 быть: коронавирус эпидемия не повлияет на проведение конкурса, – СМИ

Впрочем уже сегодня на официальной странице Евровидения в инстаграме появилось сообщение, в котором отмечается, что песенный конкурс пройдет в обычном режиме без изменений.

Заметим, что в Нидерландах, где состоится Евровидение, по состоянию на 10 марта зафиксирован 321 случай заражения коронавирусом, смертельных случаев нет.

Проведение Евровидения является довольно рискованным решением, поскольку там собираются десятки тысяч людей, а из-за массового скопления людей есть большая угроза еще больше распространить коронавирус.

Заметим, что в мире различные государства пытаются изолироваться, чтобы предотвратить распространение болезни на собственной территории. По состоянию на 9 марта 2020 года в мире зарегистрировано 119 132 подтвержденных случая заражения, из них 4 284 – завершились летально. Выздоровели уже 65 766 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.