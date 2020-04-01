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Евровидение-2020 пройдет в онлайн-режиме: что известно об альтернативном концерте

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Новый формат Евровидения / Фото из открытых источников

Организаторы Евровидения, которые анонсировали новый формат для песенного конкурса, уже анонсировали дату концерта. Онлайн-выступление исполнителей состоится 16 мая в 22 часа по киевскому времени.

После того, как Евровидение-2020 отменили и перенесли на следующий год, организаторы решили порадовать фанов и поддержать всех участников, которые боролись в этом году за победу в Национальных отборах новым форматом.

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Альтернативное шоу, которое выйдет в мае, называется "Евровидение: Европа сияет светом".

Новый формат Евровидения будет отличаться от того формата к которому мы привыкли. Вместо борьбы конкурсантов за победу участники 41 страны будут исполнять свои песни, к ним также присоединятся победители прошлых лет.

Участие в шоу также примут победители украинского Национального отбора группа Go_A. Они выполнят свою песню и кавер-версию хита Евровидения.


Участники нового формата Евровидения

Шоу будут вести голландские ведущие Шантал Янцен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Ожидается, что прямая трансляция продлится около 2 часов.


Ведущие онлайн-концерта

Онлайн-концерт будут транслировать на официальной странице Евровидения в YouTube. Такую возможность предоставят и общественным вещателям разных стран. Более подробную информацию организаторы обещают рассказать позже.

Напомним, ежегодный песенный конкурс Евровидение, который должен был состояться 12 мая в Роттердаме, организаторы решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Отмена Евровидения состоялось впервые за 65-летнюю карьеру музыкального конкурса.

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Нидерланды Евровидение Евровидение 2020 Музыка
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