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Украинец Александр Панайотов поедет на Евровидение-2020 от России

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Кто поедет на Евровидение-2020 от России / Фото из открытых источников

Известный исполнитель Александр Панайотов, который родом из Запорожья, представит Россию на международном конкурсе Евровидение-2020 в Нидерландах. Такое решение приняли после проведения национального отбора в Москве.

Как сообщает таблоид StarHit, 35-летний Александр Панайотов давно мечтал выступить на Евровидении, однако его опережали коллеги. Теперь же певец настроен решительно и готов одержать победу на шоу для России. В то же время песню Александра Панайотова не торопятся представить в сети. Не рассекречивают даже название трека, однако известно, что композицию помогал выбирать Григорий Лепс.

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Допис, поширений Aleksandr Panayotov (@panaiotov)

Александр Панайотов родился в Запорожье. Артист уже много лет живет в Москве, где активно презентует свои треки и выступает на российских музыкальных проектах. В 2003 году он стал серебряным призером шоу "Народный артист", в 2016-м – дошел до финала шоу "Голос", а после фиаско стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса.

Желание огромное. Он будет очень достойным участником – высокий, красивый, талантливый. Что еще нужно?
– прокомментировал Григорий Лепс.

Что касается Евровидения, то Александр Панайотов пытался попасть на конкурс с 2005 года. В 2008 году артиста опередил Дима Билан, одержавший победу на вокальном конкурсе, а в 2017-м – Юлия Самойлова. Поэтому певец еще в 2019 году анонсировал, что намерен все же попасть на сцену Евровидения-2020.

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Допис, поширений Aleksandr Panayotov (@panaiotov)

Добавим, что в российских СМИ предполагали, что на Евровидение в Роттердам от России могут поехать такие певцы, как Ольга Бузова, Zivert, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, LOBODA (Светлана Лобода), Дима Билан, Little Big и Филипп Киркоров.

Что известно об избрании претендента на Евровидение от России?

С последнего открытого соревнования за место представлять РФ на конкурсе прошло уже 8 лет. Последний раз российский народ смог выбрать своего фаворита – "Буррановских бабушек" в 2012 году. К слову, В 2014 году участницы коллектива подписали письмо в поддержку позиции президента России относительно российской военной интервенции в Украину.

Буррановские бабушки на Евровидении-2012 смотреть видео онлайн

С тех пор российский канал "Первый канал", официально финансируется государством, и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), которые являются членами Европейского вещательного союза, решают, устроить ли телеголосование, или ограничиться мнением экспертного жюри в выборе представителя на Евровидение от страны. Стоит добавить, что оба способа не противоречат правилам Евровидения и используются во многих странах.

Имена представителей России на Евровидение обычно объявляют в конце января или в начале февраля текущего года. В 2019-м представителем РФ избрали Сергея Лазарева, который занял 5 место в финале конкурса с песней Scream.

Сергей Лазарев – Scream: смотреть видео онлайн

Когда и где состоится Евровидение-2020?Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Нидерландах, в Роттердаме, запланировано на 12 и 14 мая, а финал состоится 16 мая. В 2019 году победил Дункан Лоренс с песней Arcade и привез победу в свою страну. 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости России LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение 2020 Евровидение
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