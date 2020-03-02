Группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении-2020

Относительно участника Евровидения-2020 от России велось немало разговоров. Однако 2 марта 2020 года официально объявили, что страну-агрессора будет представлять группа Little Big.

Соответствующую информацию подтвердили представители Евровидения-2020, которые разместили фото коллектива на инстаграм-странице. Конкурсную песню Little Big еще не презентовали в сети. А вот перформанс коллектива зрители увидят в первом полуфинале шоу 12 мая.

Важно: Победителями Нацотбора на Евровидение-2020 стали Go_A

Если выпал такой шанс – мы сделаем все, что в наших силах! И пусть будет, что будет,

– прокомментировали представители Little Big.

Известно, что Little Big – это рейв-группа из Санкт-Петербурга. Коллектив состоит из музыкантов Ильи Прусикина, Сони Таюрской, Антона Лисова и Сергея Макарова. Российская группа, по словам представителей Евровидения-2020, сочетает абсурд с панк-поп-рэйв музыкой.

Бешеную популярность артисты получили благодаря песне Skibidi, которая заполонила сеть. Трек мгновенной стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на ютубе всего за неделю. Сейчас ролик просмотрели 360 миллионов раз, а танец, который придумали Little Big, повторили тысячи звезд.

Little Big – Skibidi: смотрите клип к популярной песне

Что известно о фейковой информации относительно участника Евровидения-2020 от России

27 февраля российские издания распространили информацию, что Александр Панайотов будет представлять Россию на Евровидении-2020. По их данным, именно артиста из Запорожья выбрали звездные эксперты на своеобразном нацотборе. Журналисты отмечали, что Александр Панайотов несколько лет подряд претендовал на участие в конкурсе и только в 2020-м наконец выступит на престижном вокальном проекте.

Однако не прошло и суток, как сам артист опроверг такие слухи. В частности, Александр Панайотов назвал соответствующие заявления вымыслом и попросил обращать внимание на официальную информацию, которую может распространить только прокремлевский "Первый канал".

"О Евровидении. Каким-то желтым бессмысленным постом в инстаграме был сделан вброс информации о том, что я якобы стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали этот фейк, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который поймал хайп на данном инфоприводе, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно объявит участника от России – это "Первый канал", который, как известно, никакой информации и никаких комментариев по этому поводу не давал. Я, в свою очередь, тоже никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем это делает. Но, если это делается специально, то это очень цинично", – заявил Александр Панайотов.

Известно, что в России действует другая система выбора конкурсанта Евровидения. Если в Украине устраивают открытый отбор, где решение принимают не только судьи шоу, но и зрители, то в РФ граждане не влияют на результаты. Последний раз голосование за вокалистов там проводилось в 2012 году, когда победу одержали "Бурановские бабушки".

Бурановские бабушки на Евровидении-2012: смотреть видео онлайн

С тех пор имя вокалиста, который представляет страну-агрессора на конкурсе, называют представители "Первого канала". Решение принимает канал и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), прислушиваясь к отзывам жюри. В 2019 году на конкурсе выступил Сергей Лазарев, который благодаря лирической балладе Scream завоевал 5 место.

Сергей Лазарев – Scream: смотреть видео онлайн