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Прогнозы букмекеров на Евровидение-2020: какой стране пророчат победу

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Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме / Фото из открытых источников

Задолго до начала популярного вокального конкурса Евровидение-2020, букмекеры начинают делать ставки и прогнозы на победителя конкурса, который получит главный кубок шоу. Сейчас в таблице лидерскую позицию возглавляет Италия.

65-й ​​международный конкурс Евровидение-2020 состоится в Нидерландах, в Роттердаме. Полуфинал песенного конкурса пройдет 12 мая, второй полуфинал – 14 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 16 мая. Ожидается, что в шоу примут участие представители 41 государства. Ведущими грандиозного шоу стали Шанталь Янцен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

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Два первых полуфинала Национального отбора в Украине состоятся 8 и 15 февраля, а финал песенного конкурса мы увидим 22 февраля. Ведущим традиционно будет шоумен Сергей Притула. Оценивать конкурсантов в Национальном отборе будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Прогнозы букмекеров в финале Евровидения-2020

Букмекерский прогноз появился на официальном сайте песенного конкурса Евровидение. Место победителя пророчат Италии. Второе место возглавляет Россия. Тройку лидеров закрепляет Швеция. На четвертом месте разместилась Норвегия. На пятом месте находится Дания.

Нидерланды, которые в этом году являются хозяевами песенного конкурса Евровидение-2020 и принимают у себя всех конкурсантов – заняли 6 место. Украина попала в десятку и теперь возглавляет 9 место. В десятке также разместились Австралия, Бельгия и Испания.

євробачення
Прогнозы букмекеров относительно победителя Евровидения-2020

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Музыка Прогнозы 2020 Евровидение Евровидение 2020 Нидерланды Новости LifeStyle
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