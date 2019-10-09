Евровидение-2020: в Бельгии и Испании представили первых участников вокального конкурса

Хотя до популярного вокального конкурса Евровидение-2020 остается более 7 месяцев, некоторые страны уже знают имена артистов, которые поедут в Нидерланды бороться за главный кубок шоу. Так, в Испании и Бельгии рассекретили информацию об участниках международного проекта.

Согласно официальным данным, организаторы песенного конкурса двух стран решили не проводить национального отбора. Поэтому в Бельгии и Испании сразу же объявили имена артистов, которые присоединятся к Евровидению-2020. Ими стали группа Hooverphonic и певец Блас Канто.

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Известно, что Испания входит в так называемую "Большую пятерку", поэтому ее представитель не будет бороться за место в финале Евровидения-2020, а автоматически попадет в список вокалистов главного шоу. Поэтому выступление зажигательного артиста Бласа Канто зрители смогут увидеть в финале песенного конкурса.

Сейчас певец подтвердил информацию об участии в международном проекте и признался, что еще работает над конкурсной песней. Известно, что Блас Канто выберет англоязычную композицию, которую представит публике зимой 2020 года.

Что известно о Бласе Канто?​Это популярный в Испании певец, который может похвастаться немалой фан-группой. 27-летний Блас Канто уже участвовал в Евровидении, когда выступал в составе группы Auryn. В 2011 году коллектив занял второе место, однако сейчас артист убежден, что ему удастся завоевать главный кубок Евровидение-2020.

С представителем конкурса определились и жители Бельгии. Так, знаменитая группа Hooverphonic выступит в одном из полуфиналов Евровидения-2020. Талантливые музыканты пока не разглашают, с какой песней они будут покорять мир, но она тоже будет англоязычной. Премьера трека запланирована на начало 2020 года, поэтому миллионы поклонников знаменитой группы находятся в ожидании презентации.

Что известно о Hooverphonic?​

Бельгийский коллектив, основанный еще в 1995 году. Сначала Hooverphonic пели песни в стиле трип-хопа, однако сейчас их с легкостью можно отнести к лаунжу. Коллектив может похвастаться немалыми тиражами студийных пластинок и саундтреками к фильму "Больше, чем любовь" и сериалу "Академия Амбрелла".

Смотрите отрывок клипа Hooverphonic – участников Евровидения-2020 от Бельгии: видео

Известно, что Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Страна уже готовится к приему делегаций из 40 стран мира, а организаторы приступили к созданию макета главной сцены. Украина, вероятно, присоединится к вокальному конкурсу. По традиции, в феврале состоится национальный отбор, в результате которого государство представит своего конкурсанта Евровидения-2020.