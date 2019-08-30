Евровидение-2020: в каком городе пройдет песенный конкурс

Певец Дункан Лоуренс прошлого года принес победу Нидерландам на Евровидении-2019. Организаторы уже определились с местом проведения международного песенного конкурса Евровидение-2020. Им станет город Роттердам.

Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения. Ранее на место проведения конкурировали города Роттердам и Маастрихт, потому что в заявках этих городов были значительно более сильные позиции по сравнению с другими локациями.

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Среди критериев для выбора учитывались место, вместимость, технические средства, жилье, инфраструктура и доступность. Поэтому был выбран для проведения Евровидения-2020 город Роттердам.

Роттердам проявил фантастический энтузиазм и преданность и имеет необходимые возможности для приема делегаций из более чем 40 стран в мае следующего года,

– заявил исполнительный руководитель EBU Джон Ола Санд.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме: смотрите видео

Добавим, Амстердам через несколько недель после подачи заявки отказался от участия, поскольку самый большой концертный зал Ziggo Dome забронирован на вероятные даты проведения события. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются: 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал) 2020 года.

Что известно о Евровидении-2019?Грандиозный финал Евровидения-2019 состоялся 18 мая 2019 года. В заключительном этапе шоу приняли участие представители 26 стран. По результатам голосования зрителей и жюри, победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. В течение нескольких месяцев он неизменно возглавлял рейтинги букмекеров с лирической песней Arcade. Украина в этом году не участвовала в конкурсе, из-за скандала на Национальном отборе с певицей MARUV.