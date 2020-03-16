Евровидение-2020: зрители пророчат Украине седьмое место
Победителями Национального отбора на Евровидение-2020 стала группа Go_A. Букмекеры прогнозировали им 27 место, однако зрители конкурса выражают свою приверженность и пророчат Украине седьмое место.
Go_A стал первым представителем Украины на Евровидении, который будет петь песню на украинском языке. На днях коллектив признался, что не обращает внимания на критику и неутешительные прогнозы относительно результатов песенного конкурса. Но несмотря на то, что группа не впечатлила букмекеров, она активно завоевывает внимание зрителей. В онлайн-голосовании, которое разместили на официальном сайте Евровидения-2020 наш представитель занимает седьмое место.
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Наши музыканты активно готовятся к конкурсу, чтобы достойно представить государство. Отметим, в букмекерской таблице Украина также поднялась на несколько ступенек и теперь занимает 24 место.
Прогнозы зрителей Евровидения-2020 по результатам онлайн-голосования:
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Литва
The Roop – On fire: смотрите видео онлайн
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Россия
Little Big – Uno: смотрите видео онлайн
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Болгария
Victoria – Tears Getting Sober: смотрите видео онлайн
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Грузия
Tornike Kipiani – Take Me As I Am: смотрите видео онлайн
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Исландия
Daði og Gagnamagnið – Think About Things: смотрите видео онлайн
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Швейцария
Gjon's Tears – Répondez-moi: смотрите видео
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Украина
Go_A – "Соловей": смотрите видео онлайн
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Румуния
ROXEN – Alcohol You: смотрите видео онлайн
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Греция
Stefania – SuperGirl: смотрите видео онлайн
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Германия
Ben Dolic – Violent Thing: смотрите видео онлайн