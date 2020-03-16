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Евровидение-2020: зрители пророчат Украине седьмое место

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Победителями Национального отбора на Евровидение-2020 стала группа Go_A. Букмекеры прогнозировали им 27 место, однако зрители конкурса выражают свою приверженность и пророчат Украине седьмое место.

Go_A стал первым представителем Украины на Евровидении, который будет петь песню на украинском языке. На днях коллектив признался, что не обращает внимания на критику и неутешительные прогнозы относительно результатов песенного конкурса. Но несмотря на то, что группа не впечатлила букмекеров, она активно завоевывает внимание зрителей. В онлайн-голосовании, которое разместили на официальном сайте Евровидения-2020 наш представитель занимает седьмое место.

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Наши музыканты активно готовятся к конкурсу, чтобы достойно представить государство. Отметим, в букмекерской таблице Украина также поднялась на несколько ступенек и теперь занимает 24 место.

Прогнозы зрителей Евровидения-2020 по результатам онлайн-голосования:

  1. Литва

The Roop – On fire: смотрите видео онлайн

  1. Россия

Little Big – Uno: смотрите видео онлайн

  1. Болгария

Victoria – Tears Getting Sober: смотрите видео онлайн

  1. Грузия

Tornike Kipiani – Take Me As I Am: смотрите видео онлайн

  1. Исландия

Daði og Gagnamagnið – Think About Things: смотрите видео онлайн

  1. Швейцария

Gjon's Tears – Répondez-moi: смотрите видео

  1. Украина

Go_A – "Соловей": смотрите видео онлайн

  1. Румуния

ROXEN – Alcohol You: смотрите видео онлайн

  1. Греция

Stefania – SuperGirl: смотрите видео онлайн

  1. Германия

Ben Dolic – Violent Thing: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Евровидение 2020 Евровидение Go_A
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