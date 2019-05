Украина на Евровидении: кто из артистов представлял государство на престижном конкурсе

Евровидение – один из немногих международных конкурсов, завоевавший немалую аудиторию поклонников. Поэтому ежегодно тысячи людей стремятся стать очевидцами проекта и массово скупают билеты. С 2003 года Украина всего дважды отказывалась от престижного конкурса, а отечественные артисты боролись за возможность выступить на популярном проекте.

Как известно, все зрители Евровидения ожидают выхода на сцену участников от Украины. Все потому, что именно отечественные артисты готовят для меломанов треки, которые успешно входят в историю проекта. Кроме этого, представители вокального шоу всегда остаются в восторге от таланта конкурентов из Украины.

Пока мир затаил дыхание в ожидании 64-го международного песенного конкурса Евровидение-2019. Грандиозные выступления отгремят с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве. И пока представители стран-участников тщательно готовятся к своему выходу на сцену, журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, как отечественные артисты боролись за победу в конкурсе. Обо всех участниках Евровидения от Украины – читайте в интересной подборке.

Евровидение-2003

Место и дата проведения – Латвия, 24 мая;

Количество стран-участниц – 26;

Представитель от Украины – Александр Пономарев (14 место).

Первым представлять Украину на конкурсе Евровидения-2003 поехал талантливый певец Александр Пономарев. Дебютировал артист на сцене латвийской Риги. В колоритную столицу украинец привез ритмичную песню "Hasta La Vista", которой пытался покорить европейских зрителей.

Немало журналистов интересовал вопрос, переживает ли Александр Пономарев из-за этого знакового дебюта. Однако артист уверенно заявлял, что готов к конкурсу. На шоу Александр Пономарев продемонстрировал фантастический вокал и хореографический номер с тремя танцовщицами. Однако получить желаемую победу певец не смог. От зрителей он получил 30 баллов и оказался на 14 месте турнирной таблицы.

Евровидение-2003: смотреть видео выступление Александра Пономарева с "Hasta La Vista"

Евровидение-2004

Место и дата проведения – Турция, 12–15 мая;

Количество стран-участниц – 36;

Представитель от Украины – Руслана (1 место).

Дебют Украины на конкурсе Евровидение стал отличным стартом для дальнейшего успеха. Уже в 2004 году государство представляла зажигательная певица Руслана. Артистка с творческой командой отправилась в солнечный турецкий Стамбул и навсегда вписала свое имя в историю шоу.

Перед финальным выступлением Руслана приняла участие в пресс-конференции и на вопрос журналиста ВВС рассказала, что шоу станет своеобразным доказательством того, что Украина хочет развиваться. А вот своим выступлением певица стремилась показать землякам, что они являются частью Европы.

Фактически мы все делаем для того, чтобы украинцы почувствовали, что являются полноценными членами Европы... Я не очень хорошо разбираюсь в политике, возможно, не знаю всех экономических нюансов, но Украина должна стремиться к развитию, потому что она очень богата ресурсами и имеет большой потенциал,

– публично заявила Руслана.

Показать потенциал украинской нации артистке успешно удалось. Руслана зажгла Евровидение-2004 песней "Wild Dances", во время которой весь мир услышал настоящие гуцульские трембиты и колоритные мотивы. По результатам голосования зрителей звезда одержала победу. В общем Руслана получила 280 баллов и привезла в Киев первый кубок Евровидения.

Евровидение-2004: смотреть видео выступление Русланы "Wild Dances"​

Евровидение-2005

Место и дата проведения – Украина, 19–21 мая;

Количество стран-участниц – 39;

Представитель от Украины – группа "Гринджолы" (19 место).

Впервые в истории Евровидения Киев принимал участников и фанатов международного конкурса. Государство усиленно готовилось к грандиозному конкурсу, ведь в 2005 году шоу отмечало свой юбилей – 50-летие со дня создания. Для проведения мероприятия организаторы выбрали столичный Дворец спорта, который за несколько месяцев превратили в мекку меломанов.

На фоне Оранжевой революции, которая завершилась в январе 2005-го, представлять государство отправилась группа "Гринджолы". Коллектив представил песню "Разом нас багато", которая была своеобразным символом мирного протеста в Украине. Однако композиция не принесла успех на Евровидении-2005, а "Гринджолы", получив 30 баллов от зрителей, заняли 19 место в таблице.

Евровидение-2005: смотрите видео – выступление "Гринджолы" "Разом нас багато"

Евровидение-2006

Место и дата проведения – Греция, 18–20 мая;

Количество стран-участниц – 37;

Представитель от Украины – Тина Кароль (7 место).

Уже в греческих Афинах побороться за главный кубок Евровидения решила Тина Кароль. Тогда впервые в Украине состоялся национальный отбор, который транслировали на телевидении под названием "Ты – звезда". Тине Кароль с легкостью удалось одержать победу на шоу с песней "Show Me Your Love" и поехать с ней в солнечную Грецию.

Читайте также: Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины

В белоснежном коротком платье с вышивкой и с шоу-балетом украинка заставила аплодировать весь зал. Не меньший успех она получила и на голосовании: Тине Кароль отдали 145 баллов, поэтому она заняла 7 место в рейтинге.

Евровидение-2006: смотрите видео – выступление Тины Кароль "Show Me Your Love"

Евровидение-2007

Место и дата проведения – Финляндия, 10–12 мая;

Количество стран-участниц – 42;

Представитель от Украины – Верка Сердючка (2 место).

Следующим покорять европейскую сцену отправился талантливый Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Его победу на национальном отборе двояко восприняло общество, а политик Тарас Чорновил даже назвал "позором Украины". Одновременно несколько радиостанций объявили бойкот артисту, однако вопреки всем препятствиям Верка Сердючка вышла на сцену Евровидения-2007.

Непривычный образ артиста с серебряной звездой на голове и ритмичная песня "Dancing Lasha Tumbai" стремительно покорили сердца европейцев, которые массово отдали за представителя Украины свои голоса. По результатам шоу, Верка Сердючка заняла почетное 2 место, уступив участнице из Сербии. Такой триумф талантливого и харизматичного артиста дополнила премия Марселя Безансона.

Однако на этом резонанс в сети относительно выступления Украины на Евровидении-2007 не завершился. В триумфальной песне Верки Сердючки исказили слова, придав ей скандальное звучание – "Russia good bye".

Мне сказали, что на монгольском это означает "взбивай масло". Если честно, я вообще в тонкости не вникал, потому что на самом деле это – "абракадабра"! У нее, по сути, нет смысла. А то, что это созвучие подтянули за уши – так это просто эффект незнакомого слова,

– объяснил впоследствии артист.

Евровидение-2007: смотрите видео – выступление Андрея Данилко "Dancing Lasha Tumbai"

Евровидение-2008

Место и дата проведения – Сербия, 20–24 мая;

Количество стран-участниц – 43;

Представитель от Украины – Ани Лорак (2 место).

Повторить успех Верки Сердючки сумела Ани Лорак. Певица вышла на сцену в сербском Белграде с зажигательной песней "Shady Lady".

Вероятно, Ани Лорак учла опыт своих коллег и увидела, что без шоу европейские зрители неохотно голосуют за участника. Поэтому певица сделала большую ставку на сексуальное мини-платье и эффектную постановку с зеркалами и обольстительными движениями. Однако украинская красавица взбудоражила зал не только своим видом, но и голосом: во время шоу Ани Лорак брала высокие ноты, поражая всех зрителей своим вокалом.

И хоть украинка уступила Диме Билану, она, как и Верка Сердючка, получила приз Марселя Безансона. В Киев Ани Лорак вернулась с серебром, а после начала войны на Востоке переехала в Россию, где активно гастролирует и получает награды.

Евровидение-2008: смотрите видео – выступление Ани Лорак "Shady Lady"

Евровидение-2009

Место и дата проведения – Россия, 12–16 мая;

Количество стран-участниц – 42;

Представитель от Украины – Светлана Лобода (12 место).

Опыт Ани Лорак учла и другая зажигательная украинка – Светлана Лобода. Именно эта артистка отправилась в Россию покорять зрителей Евровидения-2009. На шоу она представила ритмичный трек "Be My Valentine!", во время исполнения которого Светлана Лобода показала сексуальные танцы и игру на барабанах.

Однако соблазнительные выходки не помогли певице одержать победу. На Евровидении-2009 Светлана Лобода получила 76 баллов и оказалась на 12 месте в рейтинге. Как и скандальная Ани Лорак, экс-участница "ВИА Гры" эмигрировала с Украины. Светлана Лобода поселилась в США и часто бывает в России с гастролями.

Евровидение-2009: смотрите видео – выступление Светланы Лободы "Be My Valentine!"

Евровидение-2010

Место и дата проведения – Норвегия, 25 – 29 мая;

Количество стран-участниц – 39;

Представитель от Украины – Alyosha (10 место).

В 2010 году представлять Украину на Евровидении поручили певице Alyosha (настоящее имя – Елена Кучер-Тополя). Однако ее участие в шоу обернулась неприятным скандалом.

Организаторы музыкального конкурса, которые ежегодно выполняют проверку каждой песни, увидели в композиции Alyosha плагиат. По словам экспертов, трек "To be free", который принадлежит самой артистке, очень похож "Knock Me Out" Линды Перри. Украинке настойчиво рекомендовать изменить конкурсную песню, что она и сделала.

На сцену в Осло Alyosha вышла с символической песней "Sweet People", с которой она обратилась ко всем людям, чтобы те задумались над разрушениями, что мы приносим природе. Проникновенное пение и глубокий смысл трека принесли Украине 10 место на шоу.

Евровидение-2010: смотрите видео – выступление Alyosha с песней "Sweet People"

Евровидение-2011

Место и дата проведения – Германия, 10–14 мая;

Количество стран-участниц – 43;

Представитель от Украины – Мика Ньютон (4 место).

Выбороть для Украины место в топ-5 исполнителей Евровидение-2011 удалось чувственной певице Мике Ньютон. Артистка отправилась в немецкий Дюссельдорф, где вышла на сцену с песней "Angel".

На конкурсе Мика Ньютон решила создать своеобразную сказку, пригласив для постановки талантливую Ксению Симонову. Художница создала невероятную историю с помощью песка, а ее сказка навсегда запомнилась всем зрителям Евровидения-2011. По результатам голосования, Мика Ньютон сумела завоевать 4 место.

Евровидение-2011: смотрите видео – выступление Мика Ньютон с песней "Angel"

Евровидение-2012

Место и дата проведения – Азербайджан, 22–26 мая;

Количество стран-участниц – 42;

Представитель от Украины – Гайтана (15 место).

Солнечный город Баку принимал участников Евровидения-2012 со всем радушием. В Азербайджан поехала и украинская певица Гайтана.

На вокальный конкурс звезда привезла не только ритмичную песню "Be My Guest", но и эффектную постановку. На сцене Гайтана показала горячие танцы и разноцветные записи на экранах, которые принесли ей 15 место.

Евровидение-2012: смотрите видео – выступление Гайтаны с песней "Be My Guest"

Евровидение-2013

Место и дата проведения – Швеция, 14 – 28 мая;

Количество стран-участниц – 39;

Представитель от Украины – Злата Огневич (3 место).

А вот в 2013 году Украина вновь оказалась в тройке победителей на шоу Евровидение. Помогла это сделать певица Злата Огневич, которая славится своим потрясающим вокалом.

На сцене в Швеции звезда презентовала свою песню "Gravity". В эффектной постановке Злата Огневич задействовала актера, который сыграл роль великана, и видео, которое создало впечатление, будто певица находилась в сказочном лесу. Такое необычное шоу и фантастический вокал европейские зрители с восторгом восприняли и отдали украинке 3 место на конкурсе.

Евровидение-2013: смотрите видео – выступление Златы Огневич с песней "Gravity"

Евровидение-2014

Место и дата проведения – Дания, 6–10 мая;

Количество стран-участниц – 37;

Представитель от Украины – Мария Яремчук (6 место).

Попробовать свои силы на международном конкурсе решила и дочь легендарного украинского певца Назария Яремчука – Мария. Артистка представляла страну на Евровидении в 2014 году, которое прошло в Копенгагене.

Покорять Европу Мария Яремчук взялась с зажигательной песней "Tick-Tock". Номер для престижного шоу создал британский хореограф Франциско Гомес, который решил не привлекать всех 5 танцоров, оставив всего одного. И такое решение, вероятно, было правильным, ведь европейцы проголосовали за Марию Яремчук и помогли ей завоевать 6 место.

Евровидение-2014: смотрите видео – выступление Марии Яремчук с песней "Tick-Tock"

Евровидение-2015

Место и дата проведения – Австрия, 19–23 мая;

Количество стран-участниц – 40;

Представитель от Украины – отказались от участия в шоу.

После революции Достоинства и потери Небесной Сотни Украина решила впервые взять паузу и отказаться от участия в Евровидении. Причинами отечественные представители также указывали сложную экономическую ситуацию в стране, необходимость экономить и переход на общественное вещание.

Евровидение-2016

Место и дата проведения – Швеция, 10–14 мая;

Количество стран-участниц – 42;

Представитель от Украины – Джамала (1 место).

События революции Достоинства и аннексия отдельных регионов Украины не остались без внимания отечественного шоу-бизнеса. В частности, певица Джамала записала трогательную песню "1944", в которой рассказала историю крымских татар и об их выселении с полуострова. По словам артистки, страшные трагедии прошлого не должны повторяться – это главная тема композиции.

Именно с треком "1944" Джамала триумфально выступила на Евровидении-2016, прошедшем в Стокгольме. Украинка передала всю боль ее предков и покорила зрителей эмоциональным выступлением. Слова песни ярко дополнила постановка: в кульминационный момент позади певицы виднелось дерево, что является символическим отображением связи с предками. Джамала с легкостью одержала победу на Евровидении, получив 534 балла.

Евровидение-2016: смотрите видео – выступление Джамалы с песней "1944"

Евровидение -2017

Место и дата проведения – Украина, 9–13 мая;

Количество стран-участниц – 42;

Представитель от Украины – группа "O.Torvald" (24 место).

Второй раз за историю Евровидения Украина принимала всех участников шоу и их поклонников. Фанаты со всех уголков мира приехали в Киев, чтобы стать очевидцами грандиозного шоу. И организаторы не разочаровали меломанов, показав ошеломляющие спецэффекты и невероятные постановки.

По результатам Национального отбора представлять Украину на конкурсе отправилась популярная группа O.Torvald. На столичную сцену артисты вышли с песней "Time". Однако эмоциональный трек о быстром течении времени не помог рок-группе одержать победу, а коллектив занял 24 место.

Евровидение-2017: смотрите видео – выступление O.Torvald с песней "Time"

Евровидение-2018

Место и дата проведения – Португалия, 8–12 мая;

Количество стран-участниц – 43;

Представитель от Украины – MELOVIN (17 место).

Португальский Лиссабон превратился в мекку для туристов, ведь именно там в 2018 году состоялось Евровидение. В столицу приехало немало артистов, которые принимали участие в конкурсе, и их группы поддержки. Среди них – загадочный и немного мистический украинец MELOVIN (Константин Бочаров).

Его участие в Национальном отборе обернулась небольшим скандалом: поклонницы настолько болели за артиста, что прибегли к угрозам судьям. Однако такая неприятность не повлияла на выбор зрителей и звездных экспертов, поэтому MELOVIN по-настоящему зажег на сцене Евровидения-2018. Во время выступления с песней "Under The Ladder" артист перевоплотился в вампира и показал эффектное фаер-шоу. В итоге он занял 17 место. И хоть MELOVIN не победил на шоу, в Киеве его встретили как триумфатора.

Евровидение-2018: смотрите видео – выступление MELOVIN с "Under The Ladder"

Евровидение-2019

Место и дата проведения – Израиль, 14–18 мая;

Количество стран-участниц – 41;

Представитель от Украины – отказалась от участия в конкурсе

Пожалуй, самым громким скандалом обернулось для Украины проведение Национального отбора в 2019 году. Внезапно перед шоу певица Tayanna отказалась от конкурса, а на ее место пригласили скандальную и раскованную MARUV. На сцене она показала сексуальные танцы, которые были на грани с эротикой. Однако именно такая раскрепощенность девушки и ритмичная песня понравились зрителям, поэтому именно ее выбрали как участницу Евровидения.

После этого сеть захватили хейтеры, которые откровенно не соглашались с результатами голосования. В то же время в СМИ начали появлялись и резонансные детали творчества певицы, в частности, ее запланированные гастроли в России. Перед подписанием контракта Национальная общественная телерадиокомпания Украины пыталась согласовать все спорные вопросы, однако прийти к согласию с MARUV не удалось. Поэтому в 2019 году ни один из артистов не выйдет на сцену Тель-Авива под желто-голубым флагом.

Нацотбор на Евровидение-2019: смотрите видео-выступление MARUV с Siren song