Евровидению-2020 быть: эпидемия коронавируса не повлияет на проведение конкурса, – СМИ

Из-за стремительного распространения смертельного коронавируса по всему миру отменяют масштабные мероприятия. Так, на протяжении последних недель в сети велись разговоры о возможных изменениях формата или сроков проведения Евровидения-2020. Однако власти Роттердама заявили, что песенное событие проведут в обычном режиме.

Сегодня, 12 марта, на официальной странице в инстаграме Евровидения в Украине появилось сообщение, в котором организаторы объявили, что в этом году музыкальный конкурс пройдет без изменений. Ссылаясь на издание AD.nl, они заверили, что событие состоится в запланированном обычном режиме.

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Мы следим за ситуацией с распространением вируса ежедневно. Пока конкурс не требует каких-то дополнительных решений. Подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нужно будет вернуться к этому вопросу, однако сейчас у нас все еще много времени до конкурса,

– олдермен Касми.

Стоит отметить, что ранее Европейский вещательный союз внимательно следил за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и был готов в случае необходимости принять все необходимые меры для охраны здоровья и безопасности. Тогда организаторы не разглашали никаких вероятных сценариев, однако мировая пресса успела предположить, что Евровидение-2020 оказалось под угрозой срыва из-за масштабов коронавируса.

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