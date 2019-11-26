"Еж Соник": сеть подрывает украинский трейлер к мультфильму, снятому по мотивам игры

24 Читати новину українською
"Еж Соник": трейлер и сюжет мультфильма / IMDb

Фантастический анимациний боевик о хорошо известном еже Сонике уже скоро порадует ценителей видеоигры ожидаемой экранизацией. Премьера мультфильма "Ежик Соник" в Украине запланирована на 13 февраля 2020 года.

Съемками фантастической картины, в основу которой лег сюжет видеоигры, созданной компанией Sega, занялась компания Paramount Pictures. В полнометражном мультфильме живые актеры будут объединены вместе с анимационными героями.

Читайте также: Мультфильм "Холодное сердце 2" установил первый рекорд в прокате

О съемках мультфильма заговорили еще в 2013 году, когда компания Sony приобрела права на сюжет, однако после съемок и объявления даты выхода на 2018 год Sony сообщили о продаже фильма. После этого его приобрела компания Paramount Pictures, которая сразу же сообщила, что премьеру следует ожидать не раньше, чем в 2019 году.

По сюжету, молодой человек по имени Том работает в полиции и мечтает построить головокружительную карьеру. Однако на его пути стабильно появляются какие-то препятствия. Очередной помехой стало странное синие существо-пришелец Соник, который похож на ежа. Он настолько быстрый, что с ним не может потягаться ни одна новая технология. Чтобы поймать Соника местные власти нанимают безжалостного доктора Айво Роботника, который известен как Эггман. И этот сумасшедший ученый мечтает стать обладателем всей планеты.

Главные роли в мультфильме сыграли Джим Керри, Джеймс Марсден, Нил Макдоноу, Тика Самптер и другие.

"Еж Соник": смотреть украинский трейлер к мультфильму онлайн

 

Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
сегодня
2197
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Техно Electronic Arts
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
25 ноября 16:20 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 110
"Идеальная ложь": кошки-мышки на пенсии
25 ноября 14:04 "Идеальная ложь": кошки-мышки на пенсии
Юлія Ліпенцева 173
Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
25 ноября 12:31 Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
Марта Вересюк 240
"Обратный отсчет": фильм о смертельном мобильном приложении
25 ноября 12:18 "Обратный отсчет": фильм о смертельном мобильном приложении
Юлія Ліпенцева 79
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
25 ноября 11:10 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 17843
Новости
Больше новостей
Залиште відгук