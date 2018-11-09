Ко дню украинской письменности и языка 24 канал подготовил интересные факты об украинском языке, которые следует знать каждому.

Язык и цифры

Не будем вас утомлять статистикой, но важные цифры о языке расскажем. В частности, современный украинский язык имеет около 256 тысяч слов.

По лексическому наполнению ближайшим к нашему языку является белорусский (84%), следом идет польский (70%) и сербский (68%) языки. Русский не в тройке – только четвертое место (62%).

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Если сравнивать фонетику и грамматику, то украинский имеет от 22 до 29 общих черт с белорусским, чешским, словацким и польским языками, а вот с русским – только 11.

Стоит добавить, что и на другие соседние славянские языки повлиял украинский. Например, такие слова, как "гопак", "казак", "степь", "бандура", "борщ", есть во многих языках мира.

Существительное в украинском языке имеет 7 падежей и один из них – звательный. Именно он и отличает украинский язык от других восточнославянских языков.

Слово из 30 букв

Самым длинным словом в украинском языке является слово "дихлордифенилтрихлорметилметан". Так называется химикат, с помощью которого борются с вредителями.

Слово из 30 букв на одном дыхании и не произнесешь.

И ещё о рекордсменах

Больше всего украинских слов начинаются с буквы "п", а чаще всего используется – "о". А вот буквы "ф" и "г" используются реже всего. Ведь слова на букву "ф" в основном заимствованы.

Украинский язык чрезвычайно богат синонимами. Наибольшее количество синонимов имеет слово "бити". Согласно словарю, их более 40.

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Интересно также, что очень много значений имеет аббревиатура ПК. Обычно эта аббревиатура ассоциируется у нас с персональным компьютером. Но также ПК может расшифровываться, как "палац культури", "паровий кран", "перфокарта", "пістолет-кулемет", "предметний каталог", "Повітряний кодекс", "пожежний кран", "постійний комітет", "променевий кінескоп", "проміжний конденсатор", "прохідницький комбайн", "прядильно-крутильна (машина)", и многие другие.

"Зеркальные слова"

В нашем языке есть необычные слова – палиндромы. Это слово или фраза, которые можно читать как слева направо, так и справа налево. В украинском языке есть только два палиндрома, которые состоят из семи букв: "ротатор" и "тартрат".

Палиндромами даже пишут стихи, а также созданы различные игры, в которых суть проста – составить побольше "зеркальных" фраз.

"Нашого цвіту по усьому світу"

Украинский язык имеет "полуофициальный" статус в американском округе Кук. Так, еще в 2013 году власти округа представили новую украиноязычную программу по информированию населения региона о налоговой политике власти. Вы можете подумать, что здесь такого особенного, однако именно украинский язык выбрали, потому что он один из наиболее употребляемых языков в этом районе.

Всего в мире в 45 миллионов человек владеют украинским. Впечатляющая цифра, не так ли? Мы способны умножить это число. И начать это может каждый, стоит только больше разговаривать на украинском на работе и дома, читать украинские книги и смотреть фильмы.

Если вы также знаете интересные факты об украинском языке, то напишите их в комментариях.

В День украинской письменности и языка вспомните основные правила: