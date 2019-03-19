Family look: муж Кьяры Ферраньи примерил одинаковую одежду с 1-летним сыном

Знаменитая блогерша Кьяра Ферраньи год назад, 19 марта 2018 года, родила своего первенца – сына Леоне – от мужа, итальянского рэпера Fedez (настоящее имя – Федерико Лючия).

Звездные родители организовали вечеринку для своего мальчика Лео, фото с которой они опубликовали на своих страницах в Instagram.

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Кьяра и Феде превратили свой дом в настоящий детский мультфильм и сделали яркий декор в голубых цветах. Ко дню рождения влюбленные заказали двухэтажный торт, который украшен рыбами и надписью "Поздравляем, Леон".

А для праздничного выхода 1-летнего мальчика одели так же, как и его звездного папу. Fedez и Лео примеряли синие рубашки и неоново-зеленые кроссовки.

"Папа, как и сын", – коротко подписал снимки Федерико со своим первенцем.



Федерико Лючия и Лео / Instagram / @fedez



Федерико Лючия и Лео / Instagram / @fedez



Федерико Лючия, Кьяра Ферраньи и Лео​ / Instagram / @chiaraferragni