Владимир Дантес вернулся к музыке после 5-летней паузы. Артист признался, что в начале своей карьеры стремился, чтобы его вкусы соответствовали тогдашним трендам. Поэтому в списке его любимых исполнителей наряду с Меркьюри и Ленноном оказалась Лариса Долина.

Курьезный инцидент Владимир Дантес вспомнил в инстаграм-профиле. Популярность и медийность ему обеспечило участие в талант-шоу "Фабрика звезд". Именно с этим проектом связаны его шокирующие музыкальные вкусы.

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20-летним Владимир Дантес заполнил анкету на "Фабрику звезд", однако для молодого певца сложным был вопрос о любимых исполнителях. Тогда, чтобы не опозориться перед продюсерами, он решил указать трендовых исполнителей того времени. Если имена лидера рок-группы Queen Фредди Меркьюри и основателя легендарных The Beatles были вполне прогнозируемыми, то эстрадная российская певица Лариса Долина в этом списке сейчас шокирует и самого Дантеса.

Певец и ведущий не скрывает, что тогда слышал только четыре ее популярные песни, однако ему казалось, что это эталон. Теперь, когда Дантес начинает говорить о трендах, моде или стиле, он всегда со смехом вспоминает Долину. Он убежден, что у каждого поколения слушателей свой эталон и искренне надеется стать им для потомков.

Мне кажется, что у любого поколения своя "Долина". И когда-то, а может и уже, и я буду ею,

– предположил исполнитель.