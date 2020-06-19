После триумфа на премии Грэмми-2020 у американской певицы Билли Айлиш появилась целая армия поклонников. Один из ее фанатов даже нагло наведывался к ней домой. Артистка была вынуждена подать иск в суд. Теперь сталкер не может приближаться к ней в течение трех лет.

Издание TMZ сообщает о том, что Билли Айлиш получила долгосрочную судебную защиту от мужчины Пренеллу Руссо, который семь раз пришел к ней домой.

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Судебный иск знаменитость подала в начале мая. По ее словам, сталкер приходил к ее дому без маски и перчаток, касался дверной ручки и звонка. Девушку это напугало, ведь сейчас встречаться с незнакомыми людьми очень опасно.

Поскольку в мире продолжается эпидемия коронавируса и действуют определенные ограничения, то слушание состоялось в пустом зале. Певица, ее родители и адвокат смогли приобщиться к заседанию посредством телефонной связи.

Итак, согласно решению Верховного суда округа Лос-Анджелес поклоннику артистки предоставили запрещающий ордер на три года. Согласно ему, мужчина не имеет права приближаться к своему кумиру и его семье ближе, чем на 91 метр. Также ордер запрещает Руссо нападать на Билли и ее семью или преследовать их, приближаться к местам, где она работает.