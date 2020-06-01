Фанаты подозревают, что Леди Гага посвятила новый хит своему бывшему: о чем песня
Американская певица Леди Гага 29 мая выпустила долгожданный музыкальный альбом Chromatica. Новый хит под названием Fun Tonight особенно заинтересовал поклонников, ведь многие заподозрили, что его Гага посвятила своему экс-любимому – 51-летнему Кристиану Карино.
34-летняя исполнительница имела немало романов и один из них пророчил ей скорое бракосочетание и вечную любовь – ее концертный агент Кристиан Карино встречался и сделал предложение певице, но после церемонии Золотой глобус 2019 пара рассталась. Инсайдеры западных СМИ сообщали, что причиной разрыва отношений стала постоянная ревнивость мужчины и желание быть всегда в центре внимания рядом с ней.
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Что известно об отношениях Леди Гаги и Кристиана Карино?Знаменитая пара встречалась около двух лет – мужчина сопровождал ее на концертах и красных дорожках. Незадолго до разрыва отношений Карино сделал предложение певице, но в конце февраля 2019-го пара разорвала роман. В сети возникло немало слухов, что причиной стал тайный роман Леди Гаги и Брэдли Купера, поскольку они вместе снимались в романтическом фильме "Звезда родилась". К тому же, примерно в это время о разводе заявил и сам Брэдли Купер с Ириной Шейк. Но все оказалось неправдой, а сама Леди Гага рассказала, что страдала от ревности мужчины, а порвать отношения с ним навсегда помогли решиться ее друзья.
Сейчас певица счастлива с другим мужчиной – Майклом Полански, а также очень мечтает о семье и детях. Впрочем, новый альбом артистки, вероятно, стал пережитком всех ее эмоций и разочарований, которые она испытала в прошлом году. Слова из новой песни Fun Tonight так и намекают на ее неудачные отношения с Кристианом Карино.
Ты любишь папарацци, любишь славу, хотя знаешь, что это причиняет мне боль. Я словно в тюремном аду. Когда я кричу, ты идешь. Когда мне грустно, ты просто хочешь поиграть. С меня довольно. Почему же я остаюсь?
– говорится в тексте песни Гаги.
В твиттере свои догадки относительно песни и Кристиана высказали уже немало интернет-пользователей: "Кто-нибудь, кроме меня, понял, что песня Fun Tonight о Кристиане Карино?", "Такая лирическая песня, невероятный вокал. Речь же идет о Карино?", "В тексте песни Fun Tonight нас ждал сюрприз. О..., о Боже мой, она же точно посвящена Карино!". Предлагаем и вам послушать новую песню Леди Гаги, которая наделала шума в сети.
Леди Гага – Fun Tonight: слушать песню онлайн