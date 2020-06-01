Американская певица Леди Гага 29 мая выпустила долгожданный музыкальный альбом Chromatica. Новый хит под названием Fun Tonight особенно заинтересовал поклонников, ведь многие заподозрили, что его Гага посвятила своему экс-любимому – 51-летнему Кристиану Карино.

34-летняя исполнительница имела немало романов и один из них пророчил ей скорое бракосочетание и вечную любовь – ее концертный агент Кристиан Карино встречался и сделал предложение певице, но после церемонии Золотой глобус 2019 пара рассталась. Инсайдеры западных СМИ сообщали, что причиной разрыва отношений стала постоянная ревнивость мужчины и желание быть всегда в центре внимания рядом с ней.

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Что известно об отношениях Леди Гаги и Кристиана Карино?Знаменитая пара встречалась около двух лет – мужчина сопровождал ее на концертах и красных дорожках. Незадолго до разрыва отношений Карино сделал предложение певице, но в конце февраля 2019-го пара разорвала роман. В сети возникло немало слухов, что причиной стал тайный роман Леди Гаги и Брэдли Купера, поскольку они вместе снимались в романтическом фильме "Звезда родилась". К тому же, примерно в это время о разводе заявил и сам Брэдли Купер с Ириной Шейк. Но все оказалось неправдой, а сама Леди Гага рассказала, что страдала от ревности мужчины, а порвать отношения с ним навсегда помогли решиться ее друзья.

Сейчас певица счастлива с другим мужчиной – Майклом Полански, а также очень мечтает о семье и детях. Впрочем, новый альбом артистки, вероятно, стал пережитком всех ее эмоций и разочарований, которые она испытала в прошлом году. Слова из новой песни Fun Tonight так и намекают на ее неудачные отношения с Кристианом Карино.

Ты любишь папарацци, любишь славу, хотя знаешь, что это причиняет мне боль. Я словно в тюремном аду. Когда я кричу, ты идешь. Когда мне грустно, ты просто хочешь поиграть. С меня довольно. Почему же я остаюсь?

– говорится в тексте песни Гаги.

В твиттере свои догадки относительно песни и Кристиана высказали уже немало интернет-пользователей: "Кто-нибудь, кроме меня, понял, что песня Fun Tonight о Кристиане Карино?", "Такая лирическая песня, невероятный вокал. Речь же идет о Карино?", "В тексте песни Fun Tonight нас ждал сюрприз. О..., о Боже мой, она же точно посвящена Карино!". Предлагаем и вам послушать новую песню Леди Гаги, которая наделала шума в сети.

Леди Гага – Fun Tonight: слушать песню онлайн