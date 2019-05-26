Фанаты разочарованы: Spice Girls впервые дали концерт после воссоединения – фото и видео

19 Читати новину українською
Spice Girls
Spice Girls / www.gettyimages.com

Несмотря на все препятствия, немало скандалов и госпитализацию певицы Мел Би из-за проблем со зрением, британская поп-группа Spice Girls таки дала свой первый концерт после воссоединения. Однако 43-летней Эмме Бантон, 46-летней Джерри Голливелл, 43-летней Мелани Браун и 45-летней Мелани Чисголм не удалось сделать выступление таким успешным, как в девяностые годы.

Первые фото с концерта появились на официальной странице группы в Instagram. Для концерта певицы надели яркие наряды и зажгли на сцене, однако не все зрители остались довольны, а десятки фанов даже покинули стадион "Кроук Парк" в Дублине, где проходило выступление. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: К участнице Spice Girls Мел Би вернулось зрение: подробности госпитализации

Да, британское СМИ пишет, что на концерт собралось около 58 тысяч человек, а билеты стоили до 186 долларов. Из-за проблем со звуком голосов певиц было практически не слышно. Позже Мелани Браун отметила, что на следующем концерте звук будет лучше.

Фанаты не слышали пение из-за проблем со звуком: смотрите видео с концерта Spice Girls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Spice Girls (@spicegirls)

 

Что интересно, экс-участница группы Виктория Бекхэм опубликовала архивное фото Spice Girls с 90-х годов и в подписи пожелала своим коллегам успехов в начале их тура.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Spice Girls (@spicegirls)

 

Кто такие Spice Girls?Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.

Spice Girls воссоединились для тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019 года. Однако группа выступает не в полном составе – Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.

blog_ava
В России сделали дерзкое заявление об освобождении из плена украинских моряков
сегодня
2130
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Концерты Spice Girls Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 17:01 День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
62612
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
сегодня 13:30 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
Настя Сукач 4860
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
сегодня 09:37 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
14833
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
25 мая 22:02 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
Уляна Корицька 4364
"Гори, гори ясно": деконструкция супергеройских киноисторий
24 мая 20:22 "Гори, гори ясно": деконструкция супергеройских киноисторий
Юлія Ліпенцева 152
Новости
Больше новостей
Залиште відгук