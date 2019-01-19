Фанаты счастливы: Сара Джессика Паркер заявила о возвращении Кэрри Брэдшоу

26 Читати новину українською
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / Instagram/ @sarahjessicaparker

53-летняя американская звезда потрясла поклонников намеком на возвращение любимого персонажа Керри Брэдшоу. Однако это не говорит о возрождении сериала "Секс и город", в котором сыграла популярная Сара Джессика Паркер.

Новое видео, на котором 53-летняя Сара Джессика Паркер появилась в довольно знакомом всем образе Кэрри Брэдшоу, звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Новая история: в сети появился первый трейлер к фильму "Берлин, я люблю тебя" – видео

Мой старый друг. Она ненадолго вернется. Партнерство с большим брендом и поддержка дела, о котором мы все заботимся. Больше в будущем,
– прокомментировала видео актриса.

Стоит напомнить, что осенью 2018 года уже ходили слухи о возможном продолжении сериала "Секс и город", которое выходило на экраны в течение шести лет. Однако актриса была вынуждена разочаровать поклонников и сообщить, что даже если бы продолжение истории хотели снять, у нее нет будущего.

Новый вариант может быть довольно необычным. Это не будет продолжением. Если вдруг все-таки будет решено сделать несколько новых эпизодов, то все должны понимать, что город изменился и живет по совсем другим правилам. Если все делать так, как раньше, то новые серии выйдут нереалистичными и не соответствуют новому контексту. Но было бы интересно посмотреть, как четыре совершенно разные девушки исследуют Нью-Йорк 2018 года. Из этого может получиться что-то интересное, но это точно нельзя будет назвать продолжением,
– призналась в одном из своих интервью Сара Джессика Паркер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

 
Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
429
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 548
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
1041
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 632
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1651
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 423
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук