Фанаты счастливы: Сара Джессика Паркер заявила о возвращении Кэрри Брэдшоу

53-летняя американская звезда потрясла поклонников намеком на возвращение любимого персонажа Керри Брэдшоу. Однако это не говорит о возрождении сериала "Секс и город", в котором сыграла популярная Сара Джессика Паркер.

Новое видео, на котором 53-летняя Сара Джессика Паркер появилась в довольно знакомом всем образе Кэрри Брэдшоу, звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Мой старый друг. Она ненадолго вернется. Партнерство с большим брендом и поддержка дела, о котором мы все заботимся. Больше в будущем,

– прокомментировала видео актриса.

Стоит напомнить, что осенью 2018 года уже ходили слухи о возможном продолжении сериала "Секс и город", которое выходило на экраны в течение шести лет. Однако актриса была вынуждена разочаровать поклонников и сообщить, что даже если бы продолжение истории хотели снять, у нее нет будущего.

Новый вариант может быть довольно необычным. Это не будет продолжением. Если вдруг все-таки будет решено сделать несколько новых эпизодов, то все должны понимать, что город изменился и живет по совсем другим правилам. Если все делать так, как раньше, то новые серии выйдут нереалистичными и не соответствуют новому контексту. Но было бы интересно посмотреть, как четыре совершенно разные девушки исследуют Нью-Йорк 2018 года. Из этого может получиться что-то интересное, но это точно нельзя будет назвать продолжением,

– призналась в одном из своих интервью Сара Джессика Паркер.