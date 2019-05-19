Более миллиона поклонников популярного сериала "Игра престолов" потребовали от телеканала HBO переснять последний восьмой сезон шоу.

Петиция, которую разместили на сайте change.org 16 мая всего за два дня набрала более миллиона подписей. По состоянию на 5 утра 19 мая петиция уже собрала 1 миллион 20 тысяч 600 подписей.

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Авторы петиции пожаловались, что создатели сериала доказали свою крайнюю некомпетентность, когда у них нет исходного материала (то есть книг), к которому можно обратиться и отметили, что сериал "заслуживает последнего сезона, который должен иметь смысл".

Предпоследняя серия восьмого сезона киносаги в жанре фэнтези "Игра престолов" установила новый рекорд просмотров в США, собрав 18,4 миллиона просмотров в эфире, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Среднее число зрителей за восьмой сезон оценивается в 43 миллиона на серию, что на 10 миллионов выше, чем в седьмом сезоне.

В то же время больше всего просмотров в истории сериалов набрал пятый эпизод восьмого сезона "Игры престолов" под названием "Колокола". На разных платформах телеканала HBO его посмотрели более 18 миллионов человек.

Последняя серия киносаги будет показана уже сегодня – 19 мая в 21 час.

Смотрите видео тизер последнего эпизода сериала:

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.