Фанаты требуют переснять восьмой сезон "Игры престолов"

19 Читати новину українською
Последний сезон "Игры престолов" требуют переснять
Последний сезон "Игры престолов" требуют переснять / www.hbo.com

Более миллиона поклонников популярного сериала "Игра престолов" потребовали от телеканала HBO переснять последний восьмой сезон шоу.

Петиция, которую разместили на сайте change.org 16 мая всего за два дня набрала более миллиона подписей. По состоянию на 5 утра 19 мая петиция уже собрала 1 миллион 20 тысяч 600 подписей.

Читайте также: Работа подождет: 11 миллионов американцев не будут из-за финала "Игры престолов"

Авторы петиции пожаловались, что создатели сериала доказали свою крайнюю некомпетентность, когда у них нет исходного материала (то есть книг), к которому можно обратиться и отметили, что сериал "заслуживает последнего сезона, который должен иметь смысл".

Предпоследняя серия восьмого сезона киносаги в жанре фэнтези "Игра престолов" установила новый рекорд просмотров в США, собрав 18,4 миллиона просмотров в эфире, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Среднее число зрителей за восьмой сезон оценивается в 43 миллиона на серию, что на 10 миллионов выше, чем в седьмом сезоне.

В то же время больше всего просмотров в истории сериалов набрал пятый эпизод восьмого сезона "Игры престолов" под названием "Колокола". На разных платформах телеканала HBO его посмотрели более 18 миллионов человек.

Последняя серия киносаги будет показана уже сегодня – 19 мая в 21 час.

Смотрите видео тизер последнего эпизода сериала:

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

blog_ava
Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину
18 мая
12639
Теги: LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
сегодня 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
1315
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 148
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
18 мая 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 60
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
18 мая 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
131
Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
18 мая 11:35 Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
Юлія Гілей 167
Новости
Больше новостей
Залиште відгук