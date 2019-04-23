Фанаты заподозрили враждебное отношение семьи принца Уильяма к Меган Маркл: фотодоказательство

В воскресенье, 21 апреля, британская королева Елизавета II отпраздновала свое 93-летие. В честь этого все члены королевского семейства поздравили ее, однако публикация герцогов Кембриджских на их официальной странице в Instagram вызвала немало обсуждений среди пользователей в сети.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали семейное фото, на котором изображены герцоги Кембриджские с детьми, принц Филипп, Елизавета II и принц Гарри. Фанаты королевской семьи возмутились из-за того, что на снимке не была изображена жена принца Гарри Меган Маркл.

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"Желаем очень счастливого 93-го дня рождения Ее Величестве королеве!", – прокомментировали снимок герцоги Кембриджские.

Что интересно, фотография была сделана в 2016 году, когда Меган Маркл еще не была членом королевской семьи. Однако пользователи в сети поинтересовались, почему было выбрано именно это фото, ведь за последний год появилось немало фотографий с герцогиней Сассекской.

Интересный выбор фото. Выглядит так, будто вы ищете неприятности. Сейчас существует достаточно слухов и спекуляций на эту тему, тогда зачем добавлять топливо в огонь?

– отметила одна из поклонниц (@anni24_7) в комментариях.

Но и другие поклонники не согласны с такими обвинением и не понимают, почему другие жалуются на это фото.

"Это день рождения королевы, поэтому каждый королевский аккаунт публикует персональные фотографии, на которых изображены представители семейства с Елизаветой II", – написала пользовательница с именем @carebear1st.

Добавим, что на своей странице в Instagram Меган Маркл и принц Гарри также опубликовали собственные снимки с королевой без герцогов Кембриджских.

Что известно о вражде Меган Маркл и королевской семьи?Меган Маркл часто имеет противоречия с представителями Кенсингтонского дворца. На последних месяцах беременности она прекратила выполнять свои королевские обязанности, объявив о декретном отпуске. Однако герцогиня Сассекская не стала больше отдыхать, а сразу же обратилась к Ее Величеству с просьбой получить независимость от дворца. Однако такое обращение Елизавета II оценила как первый шаг к разрушению монархии.



Несмотря на вето британской королевы принц Гарри и Меган Маркл таки получили небольшую независимость: в сети они создали официальную страницу, на которой информируют своих сторонников о запланированных мероприятиях.