Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить

Страны Скандинавии – Норвегия, Швеция и Дания – чрезвычайно красивы. Древние легенды, колоритные улочки, суровые фьорды и настоящая свобода – все это манит искателей приключений. Скандинавия останется в сердцах как поклонников дикого отдыха, так и любителей городского шика. Life Style 24 расскажет, как устроить незабываемое путешествие и на чем сэкономить в столице Швеции.

Страны Скандинавии

Скандинавия – это регион в Северной Европе, который состоит из трех стран – Швеции, Дании и Норвегии. Эти страны объединены не только территориально, но и исторически. У них общая мифология и предки-викинги. А их языки также похожи и возникли из древнескандинавского.

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Эта тройка стран из года в год одерживает победы на различных конкурсах. Например, датский Копенгаген и шведский Гетеборг считаются одними из самых комфортных мест для жизни в Европе, в рейтинге Numbeo они заняли 3 и 10 место. Однако все страны Скандинавии отличаются не только качеством и уровнем жизни, но и ценами. Но если знать некоторые тонкости и хитрости, то можно во многом сэкономить, сделав свое путешествие более доступным.

Швеция

Эта страна, одна из самых развитых в мире, расположена на Скандинавском полуострове. Жители стран Скандинавии считают свою жизнь наилучшей. Возможно, это связано с размеренным ритмом жизни, устоявшейся привычкой проводить много времени с семьей, беречь природу, а также жить по принципу lagom, то есть золотой середины.

Они не гонятся за образом состоятельного человека, не стремятся купить самое дорогое авто или дом. Шведы отдают предпочтение уютному и энергоэффективному дому, безопасной машине и удобной одежде. Кроме того, они большие защитники природы! В Швеции люди активно сортируют мусор. А 99% бытовых отходов полностью утилизируются и лишь менее 1% всего мусора попадает на свалки.



Столица Швеции – Стокгольм

На севере и востоке страна граничит с Финляндией, на западе – с Норвегией, с востока и юга омывается водами Балтийского моря и Ботнического залива. Одним из самых красивых городов считается столица Швеции – Стокгольм.

► Как доехать? Едва ли не самым легким способом попасть в столицу Швеции является самолет.

Из Львова, Киева, Харькова и Одессы в Стокгольм летает МАУ. Цены на билеты стартуют от 1300 гривен с человека в одну сторону (вылет из Киева). Аэропорт прибытия "Арланда" расположен всего в 40 километрах от центра города. Чтобы доехать до Стокгольма, можно сесть на поезд Arlanda Express.

Билеты делятся на категории:

• детский (с 8 до 17 лет) – бесплатно, но только в сопровождении совершеннолетних;

• молодежный (с 18 до 25 лет) – 165 шведских крон в одну сторону;

• взрослый (25+ лет) – 195 шведских крон в одну сторону.



Arlanda Express

Если покупать билет заранее на сайте www.arlandaexpress.com, то можно сэкономить до 100 крон (это чуть больше 260 гривен).

Неплохой альтернативой может стать венгерский лоукостер Ryanair. Сейчас они осуществляют полеты только из киевского аэропорта "Борисполь" в стокгольмский аэропорт "Скавска". Однако и цены на билеты стоят значительно дешевле – от 12,99 евро. Стоит помнить, что лоукостер часто устраивает всевозможные акции и скидки, поэтому можно купить билет и за 9,99 евро!

Аэропорт "Скавска" обслуживает в основном бюджетные авиакомпании, поэтому расположен он в 100 километрах от города. Именно такова плата за дешевые билеты. Но это не беда! Из аэропорта "Скавска" до центра города курсирует автобус. Подробнее цены и расписание смотрите на сайте https://www.flygbussarna.se.

Билеты делятся на:

• взрослый (18+ лет) – 159 крон;

• молодежный (с 8 до 17 лет) – 139 крон.



Из аэропорта "Скавска" до центра города курсирует автобус

Если же вы живете не в Киеве, но хотите попасть в столицу Швеции – выход есть. Вы всегда можете совершить путешествие с пересадкой, например, самым выгодным вариантом будет улететь в Польшу, скажем в Гданьск, Варшаву или Вроцлав – и уже оттуда в Стокгольм. Как показывает практика, иногда два перелета стоят дешевле, чем один прямой. Все зависит от времени года, времени бронирования билетов и скидок авиакомпании.

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Например, билет из Львова в польский Гданьск стоит 289 гривен с человека, а уже из Гданьска до Стокгольма можно добраться за 39 злотых! То есть за два перелета мы платим лишь 562 гривны. Довольно неплохо, согласитесь.



Билеты Львов – Гданьск от 289 гривен



Билеты Гданьск – Стокгольм от 273 гривен

Обращаем ваше внимание на то, что для членов Wizz Air Club билеты стоят намного дешевле.

Что это такое Wizz Air Club и что оно дает?Это условная карта, которая делает вас членом клуба. Она похожа на карту постоянного клиента в магазинах, но существует лишь виртуально.



Что же она дает?

– Скидки на билеты (на рейсы от 19 евро скидка может быть от 10 евро).

– Скидка на провоз багажа от 5 евро.

– Получения информации об акционных предложениях первыми. То есть вы сможете забронировать билеты на несколько дней раньше, чем их увидят не участники Wizz Air Club.



Есть два вида членства – стандартное (можно заказывать билеты на двоих человек со скидкой), а также семейное (до 5 человек). Соответственно и цены отличаются: 39.99 евро и 69.99 евро на весь год!

► Где остановиться?

Цены на жилье в Стокгольме на уровень выше, чем в других европейских городах. Хотя на всем известном www.booking.com можно найти неплохие хостелы по 300 гривен за ночь с человека. Также можно воспользоваться сервисом Airbnb.

К плюсам можно отнести:

✓ очень много скидок и акций. Например, если вы пригласите друга, то вам дадут скидку на бронирование на 40 долларов. Напишите отзыв – еще +20 долларов к вашему счету. Их вы можете использовать при следующем бронировании.

✓ шикарные квартиры. Получается, что вы арендуете жилье, которое на самом деле стоит 100 долларов, а вам со скидкой оно обойдется лишь в 50.

✓ приветливые владельцы. Вы договариваетесь непосредственно с хозяином квартиры о заселении. Он встречает вас лично или же говорит, где найти ключи. Нередко владельцы сдают квартиры лишь на некоторое время, когда их нет дома. Поэтому вы можете увидеть и почувствовать, как живут люди в разных странах.



Сервис Airbnb позволяет найти жилье более, чем в 190 странах мира

К минусам:

✗надежность. Наверное, вы также слышали истории о том, как путешественники арендовали помещение, которого на самом деле нет. Или же вместо шикарных апартаментов жили в сараях. Сервис старается следить за такими недобросовестными собственниками и нередко возвращает деньги, или же компенсирует стоимость проживания.

Что посмотреть в Стокгольме

► Метро в Стокгольме

Да, это звучит немного странно, но именно метро является визитной карточкой столицы Швеции. Оно уникально и больше напоминает произведение искусства! А каждая станция рассказывает свою историю, поэтому, просто проехавшись на метро, можно получить множество впечатлений. И, конечно, хороших фото.

Метро в Стокгольме

Важно! Проезд в Стокгольме чрезвычайно дорогой – билет на одну поездку стоит 45 крон, а это почти 115 гривен. Поэтому, чтобы сэкономить, советуем вам купить карту SL Access card. Сама карта стоит 20 крон, но ее можно пополнять множество раз. Срок действия – до 6 лет. Карта может работать в режиме Travel card, в этом случае путешественники могут купить проездной на 24 или 72 часа и 7 дней. Чем больше срок проездного, тем дешевле проезд.

Многоразовая карта SL Access card

Ее можно купить в кассах, автоматах SL и мобильном приложении. Там же можно пополнить счет и узнать баланс. Карта очень удобна в пользовании. Кроме того, самым выгодным вариантом будет купить проездной:

24 часа: 130 крон – общий билет и 90 крон – льготный;

72 часа: 260 крон – общий и 170 крон – льготный;

7 дней: 335 крон – общий и 225 крон – льготный.

► Стокгольмская ратуша

Еще одной изюминкой столицы Швеции является ратуша. Она расположена на восточном конце острова Кангшолмен. С нее открывается потрясающий вид на Старый город.



Стокгольмская ратуша

► Удивительный Absolut Ice bar

Стокгольм богат интересными и нетипичными заведениями, одним из них является Absolut Ice bar. Это первый в мире Ice bar, работающий весь год. Уже из названия понятно, что бар сделан изо льда. Это касается его внутренней отделки, мебели и даже посуды!



Absolut Ice bar в Стокгольме работает с 2002 года

Ежегодно интерьер Absolut Ice bar меняется. К слову, температура в баре поддерживается на уровне -5 градусов. А вода, из которой изготавливают лед, привезена из реки Торн, что в Северной Швеции. Одновременно бар может вместить не более 60 посетителей. Входной билет стоит 190 крон, в стоимость билета входит 40 минут посещения бара, один коктейль на выбор, а также перчатки и пальто.

Советуем посещать бар в будние дни, тогда там меньше людей. А также не выбрасывайте стакан, в который вам нальют напиток – если вы захотите еще один напиток, то при наличии стакана он обойдется вам наполовину дешевле.

► Музей "Ваза"

Это музей, в котором есть только один экспонат. И это огромный военный корабль "Ваза", затонувший во время своего первого плавания в 1628 году. Фантастика, но корабль был под водой 333 года, пока его не достали со дна.



Музей "Ваза"

Сейчас "Васа" является единственным в мире судном 17 века, деревянные конструкции которого сохранились на 95%. Для него построили специальный музей, поэтому теперь туристы могут вживую увидеть корабль, что на 98% состоит из оригинальных деталей. К слову, он пропитан специальным раствором против гниения, а в музее поддерживается полумрак, чтобы дерево не разрушалось.

Вход в музей стоит 150 шведских крон, а вот дети и подростки до 18 лет могут насладиться зрелищем бесплатно.

► Улица Biblioteksgatan

Это уникальная улица, расположенная в самом центре Стокгольма. Там вы найдете множество магазинчиков и уютных ресторанов. Не лишним будет и просто прогуляться по ней, почувствовав настоящий колорит Стокгольма.



Улица Biblioteksgatan

► Gamla Stan

Ранее Gamla Stan был отдельным городом, а сегодня – это один из исторических районов Стокгольма, насчитывает более 3 тысяч жителей. Именно там вы найдете фантастические разноцветные домики, миниатюры которых сейчас размещают на магнитиках и открытках.



Gamla Stan

► Жареная сельдь в Nystekt Strömming

Путешествуя по Стокгольму, обязательно отведайте жареную сельдь. Она продается в местных стрит-фудах. Одним из самых известных является небольшой фургончик на колесах недалеко от центра города. Его украшает желтая сельдь и надпись Nystekt Strömming.



Жареная сельдь в Nystekt Strömming / Фото: The Village (Украина)

За 60 шведских крон вам предложат детскую, то есть меньшую порцию жареной селедки (без косточек), большую порцию пюре, маринованные или свежие огурцы, салат, а также подсушенный хлеб. Есть и большая порция, за 80 крон, которой хватит на два человека. Кроме этого вы можете приобрести сэндвич с сельдью или рыбный бургер.

► Смотровая площадка

Островки, что теряются в суровых водах, множество мостов и разноцветные домики с черной черепицей на крыше – это все о Стокгольме. Его стоит увидеть с высоты, без душных толп туристов и уличного шума. Замечательным местом для отдыха будет улица Monteliusvägen. Она расположена высоко над городом, поэтому, прогуливаясь по ней, можно рассмотреть центральную часть города со всех сторон.



Смотровая площадка Стокгольма

И хотя это популярное место для фотосессий, там почти не бывает толпы людей. Все потому, что улица простирается аж на 500 метров. Добавим, что там есть не только лавочки и смотровые площадки, но и места для пикника. Поэтому можете смело брать еду и наслаждаться ею, знакомясь с другим Стокгольмом.

Стокгольм – город, которому к лицу пасмурная погода и дождь. Это напоминает туристам о том, почему эта земля называется землей викингов. Поэтому, путешествуя по Швеции, не забудьте свой дождевик.

Хороших путешествий!