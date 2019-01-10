Фантастическая женщина: Дженнифер Лопес ошеломила сексапильной фотосессией для глянца

49-летняя популярная певица и актриса Дженнифер Лопес стала звездой февральского номера глянцевого журнала Harper's Bazaar.

Джей Ло в непривычной красном платье от Gucci украсила обложку глянца Harper's Bazaar и снялась в обольстительной фотосессии.

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В интервью изданию знаменитость призналась, что чувствует себя счастливой женщиной с двумя детьми и любимым. По словам Дженнифер, ее главная цель – это научить потомков любить себя.

Я выросла в Бронксе. У меня было очень урбанистическое воспитание с брейк-дансом 80-х, Adidas и обручи. Также обожала мюзиклы. Моя главная цель – научить детей любить себя и понимать свою ценность. Я очень усердно работаю, и они должны брать с меня пример. Они видят милосердие и любовь. Я учу сына уважать женщин и дорожить тем, что они приносят в его жизнь,

– объяснила звезда.

В новой фотосессии Лопес продемонстрировала образ сильной женщины – спортсменки. Певица в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру в 49 лет. На новых снимках Дженнифер позирует в боди и купальниках со смелыми вырезами и декольте.



Дженнифер Лопес / Harper's Bazaar



Дженнифер Лопес / Harper's Bazaar



Дженнифер Лопес / Harper's Bazaar



Дженнифер Лопес / Harper's Bazaar



Дженнифер Лопес / Harper's Bazaar



Дженнифер Лопес / Harper's Bazaar



Дженнифер Лопес / Harper's Bazaar