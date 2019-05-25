Фантастическая женщина: Тина Кароль показала горячее фото в красном платье

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль очаровывает поклонников все больше своими обольстительными образами, которые она демонстрирует в социальных сетях.

Новое фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимках певица позирует в длинном платье от Louis Vuitton насыщенного красного цвета с массивными пуговицами на фоне в тон наряда. Дополняет образ Тины укладка с легкими локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Завершили манящий look артистки полупрозрачные туфли на каблуке.

"Тина, ты шикарна", "Очень ждала такого фото в профиле", "Тина, ты настоящая фотомодель", "Ты – огонь", – пишут поклонники в комментариях.

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Накануне Тина Кароль показала сексуальное фото в сети, продемонстрировав свой упругий пресс. На фото она предстала в нижнем белье, которое состояло из топа и широких трусиков.

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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