Фантастическая женщина: Тина Кароль показала горячее фото в красном платье
Украинская певица Тина Кароль очаровывает поклонников все больше своими обольстительными образами, которые она демонстрирует в социальных сетях.
Новое фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимках певица позирует в длинном платье от Louis Vuitton насыщенного красного цвета с массивными пуговицами на фоне в тон наряда. Дополняет образ Тины укладка с легкими локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.
Завершили манящий look артистки полупрозрачные туфли на каблуке.
"Тина, ты шикарна", "Очень ждала такого фото в профиле", "Тина, ты настоящая фотомодель", "Ты – огонь", – пишут поклонники в комментариях.
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol
Накануне Тина Кароль показала сексуальное фото в сети, продемонстрировав свой упругий пресс. На фото она предстала в нижнем белье, которое состояло из топа и широких трусиков.
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol