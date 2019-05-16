Фантастические картины из кружева, которые покорят вас своей красотой

Художница из Венгрии Агнес Герцег создает удивительные картины, используя сложную технику кружева. Вся конструкция держится на деревянных палках.

Ее инструменты для изготовления основы изделия – нити макраме и спицы для вязания. Разве по необходимости определенные элементы прокрашивает чернилами. Все картины художница изготавливает вручную. В ее руках нити могут превратиться во что угодно – волосы, волны, траву.

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Работа Агнес Герцег

В своих работах Герцег часто обращается к темам природы и женщины. Визуализация того, как она относится, осознает и интерпритирует окружающий мир, захватывает. И не только причудливыми сюжетами, но и сложностью выполнения кружева.



Работа Агнес Герцег



Работа Агнес Герцег

Кружевные картины венгерской художницы Агнес Герцег: смотрите галерею

Все фото – Agnes Herczeg