Фантастическое трио: Карла Бруни, Белла Хадид и Риккардо Тиши для французского Elle

Знаменитая американская модель Белла Хадид, французская певица и бывшая первая леди Карла Бруни, а также главный креативный директор модного бренда Burberry Риккардо Тиши вместе снялись для французского Elle. В сети появились первые 2 роскошные фотографии.

Фотографией с обложки фотосессии звезды поделились на своих страницах в социальных сетях. Иконы современной моды вместе выбрали черные образы от бренда Burberry.

Интересно: Кайя Гербер стала звездой глянца и рассказала, что никогда не хотела быть моделью

Съемка проходила в старинном поместье, где знаменитости имели прекрасную возможность продемонстрировать на камеру вещи из новой коллекции Тиши. Автором съемки стал знаменитый американский фотограф Марк Селигер.



Карла Бруни, Белла Хадид и Риккардо Тиши для французского Elle / Instagram / @ellefr

"Это был волшебный и веселый день съемок с тобой, Риккардо Тиши, и Беллой", – написала на своей инстаграм-странице 52-летняя Карла Бруни.

"Мечта... Вместе с Карлой Бруни и Рикардо Тиши мы снялись для французского Elle благодаря Марку Селигеру. Спасибо, Рикардо, за этот невероятный момент. Никогда не забуду. Люблю вас так нежно!" – поделилась восторженная Белла Хадид.

"Карла и Белла, спасибо, что разделили этот удивительный момент со мной для французского Elle. Я так сильно люблю вас обоих!"– не сдержал эмоций и Риккардо Тиши.



Карла, Белла и Риккардо для Elle / Instagram / @ellefr

Стоит добавить, что Риккардо Тиши также снялся для сольной обложки глянца, одев "милитари"-образ.



Креативный директор Burberry Риккардо Тиши для французского Elle / Instagram / @ellefr