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Фантастическое трио: Карла Бруни, Белла Хадид и Риккардо Тиши для французского Elle

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Знаменитая американская модель Белла Хадид, французская певица и бывшая первая леди Карла Бруни, а также главный креативный директор модного бренда Burberry Риккардо Тиши вместе снялись для французского Elle. В сети появились первые 2 роскошные фотографии.

Фотографией с обложки фотосессии звезды поделились на своих страницах в социальных сетях. Иконы современной моды вместе выбрали черные образы от бренда Burberry.

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Съемка проходила в старинном поместье, где знаменитости имели прекрасную возможность продемонстрировать на камеру вещи из новой коллекции Тиши. Автором съемки стал знаменитый американский фотограф Марк Селигер.

Ріккардо Тиші Белла Хадід Карла Бруні
Карла Бруни, Белла Хадид и Риккардо Тиши для французского Elle / Instagram / @ellefr

"Это был волшебный и веселый день съемок с тобой, Риккардо Тиши, и Беллой", – написала на своей инстаграм-странице 52-летняя Карла Бруни.

"Мечта... Вместе с Карлой Бруни и Рикардо Тиши мы снялись для французского Elle благодаря Марку Селигеру. Спасибо, Рикардо, за этот невероятный момент. Никогда не забуду. Люблю вас так нежно!" – поделилась восторженная Белла Хадид.

"Карла и Белла, спасибо, что разделили этот удивительный момент со мной для французского Elle. Я так сильно люблю вас обоих!"– не сдержал эмоций и Риккардо Тиши.

Ріккардо Тиші Белла Хадід Карла Бруні
Карла, Белла и Риккардо для Elle / Instagram / @ellefr

Стоит добавить, что Риккардо Тиши также снялся для сольной обложки глянца, одев "милитари"-образ.

Ріккардо Тиші
Креативный директор Burberry Риккардо Тиши для французского Elle / Instagram / @ellefr

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Мода Белла Хадид
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