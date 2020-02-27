Фантастическое трио: Карла Бруни, Белла Хадид и Риккардо Тиши для французского Elle
Знаменитая американская модель Белла Хадид, французская певица и бывшая первая леди Карла Бруни, а также главный креативный директор модного бренда Burberry Риккардо Тиши вместе снялись для французского Elle. В сети появились первые 2 роскошные фотографии.
Фотографией с обложки фотосессии звезды поделились на своих страницах в социальных сетях. Иконы современной моды вместе выбрали черные образы от бренда Burberry.
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Съемка проходила в старинном поместье, где знаменитости имели прекрасную возможность продемонстрировать на камеру вещи из новой коллекции Тиши. Автором съемки стал знаменитый американский фотограф Марк Селигер.
Карла Бруни, Белла Хадид и Риккардо Тиши для французского Elle / Instagram / @ellefr
"Это был волшебный и веселый день съемок с тобой, Риккардо Тиши, и Беллой", – написала на своей инстаграм-странице 52-летняя Карла Бруни.
"Мечта... Вместе с Карлой Бруни и Рикардо Тиши мы снялись для французского Elle благодаря Марку Селигеру. Спасибо, Рикардо, за этот невероятный момент. Никогда не забуду. Люблю вас так нежно!" – поделилась восторженная Белла Хадид.
"Карла и Белла, спасибо, что разделили этот удивительный момент со мной для французского Elle. Я так сильно люблю вас обоих!"– не сдержал эмоций и Риккардо Тиши.
Карла, Белла и Риккардо для Elle / Instagram / @ellefr
Стоит добавить, что Риккардо Тиши также снялся для сольной обложки глянца, одев "милитари"-образ.
Креативный директор Burberry Риккардо Тиши для французского Elle / Instagram / @ellefr
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