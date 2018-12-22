Фантазером меня называйте: "журналиста года" уволили из медиа из-за вымышленных репортажей

Иностранное издание Der Spiegel уволило журналиста и редактора Клааса Релотиуса за его бурную фантазию. Мужчина в течение семи лет придумывал истории для своих репортажей и интервью.

Как сообщает издание Der Spiegel, они уволили Клааса Релотиуса с должности журналиста из-за его фейковых репортажей. После семи лет успешного сотрудничества с журналом, коллеги уличили его во лжи и подлоге материалов.

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С 2011 года Клаас Релотиус написал более 60 репортажей, 14 из которых, признался автор-фантазер, точно были фейковыми. После того, как журналиста уличили во лжи, издание назвало это самым худшим событием за 70 лет существования журнала Der Spiegel.

Выявить преступную деятельность Клааса Релотиуса помог его коллега Хуан Морено. Он первым заподозрил товарища в ложности его репортажей. Мужчина встретился с героями интервью, которые на камеру подтверждали свою непричастность к материалам. К слову, некоторые из его статей были номинированы на престижные премии, а сам Клаас стал "журналистом года" по версии CNN и попал в рейтинг успешных людей Forbes, которым до 30.