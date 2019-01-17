Фаны не узнали: Наоми Кэмпбелл кардинально сменила прическу – фото

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл известна своим роскошным стилем и своенравным характером, за что ей дали прозвище "черная пантера". Что интересно, частью ее образа являются парики, которые она всегда надевает. Обычно – это длинные и гладкие черные волосы.

Однако Наоми решила прекратить скрывать свою прическу и на днях показала, как она выглядит без парика. Звезда призналась, что ее настоящие волосы очень поврежденные и она едва полностью не облысела из-за постоянного наращивания.

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17 января Кэмпбелл стала гостьей показа Louis Vuitton в Париже и удивила всех своей необычной прической с кудрями. Вероятнее всего, это новый парик знаменитости.

Также для выхода Наоми примерила шелковое платье, которое сочетала с пиджаком бежевого цвета и солнцезащитными очками.



Наоми Кэмпбелл / Getty Images



Наоми Кэмпбелл / Getty Images



Наоми Кэмпбелл / Getty Images



Наоми Кэмпбелл / Getty Images



Наоми Кэмпбелл / Getty Images



Наоми Кэмпбелл / Getty Images